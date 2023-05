Isalill Kolpus erstatter Pernille Sørensen i «Nytt på nytt»

Den samiske komikeren Isalill Kolpus tar over for Pernille Sørensen i «Nytt på nytt».

Det skriver NRK i en pressemelding.

-- Dette er den villeste jobben man kan få, så jeg er utrolig takknemlig og helt himmelfallen, uttaler Kolpus.

Hun blir å se på NRK til høsten sammen med Bård Tufte Johansen og Johan Golden.

Kolpus startet som stand-up komiker for tre år siden og tar et stort steg når hun nå skal være med å lede en av Norges største tv-suksesser.

-- Jeg fikk tilbudet mens jeg var på vei til en standupfestival i Lofoten, og jeg var ikke forberedt i det hele tatt. Det ble ei rar jobbhelg, forteller finnmarkingen.

I mars ble det kjent at Pernille Sørensen skulle slutte i «Nytt på Nytt». Hun gir seg etter sju år.

Kolpus sier i pressemeldingen at hun synes det er stas, men samtidig gruer seg også til å bli sammenlignet med forgjengeren.

– Det eneste jeg har å utsette på jobben er at jeg må ta over etter Pernille Sørensen. Hun er et ikon og en av landets fremste komikere. Jeg har ingen forhåpninger om å klare å fylle hennes sko, mener hun.

– Jeg kommer nok til å bruke den første tiden til å finne ut hva min rolle i programmet blir, og må finne min egen stil og plass i «Nytt på Nytt».

Hvem er Isalill Kolpus?

Komikeren er en nykommer i tv-sammenheng, men har tre pårs fartstid som standup-komiker. Hennes siste forestilling «Oja, du er nysame?» ble godt mottatt av publikum, melder NRK.

Kollpus er bosatt i Tromsø, men flytter nå sørover til Oslo.

Prosjektleder for «Nytt på Nytt», Kjetil Kooyman, er glad for å få Kolpus med på laget.

– Isalill er valgt fordi hun er morsom, smart og aktivt engasjert i samfunnet rundt seg, så vi gleder oss stort til å starte høsten med henne, forteller Kooyman.

– Vi i redaksjonen har også hatt gleden av å ha henne med som manusforfatter i hele vinter, og vi ser et stort potensial for satire i Isalills skarpe blikk på verden. Det blir spennende og gøy å få hennes energi inn i miksen med Bård og Johan.

Den andre laglederen, Johan Golden, er også fornøyd med finnmarkingen.

– Bård og jeg har valgt Isalill fordi hun er den som minner mest om oss selv. Like barn leker best. I tillegg ville vi ha en som har hatt en ordentlig jobb, så da måtte vi ut av Oslo.

«Nytt på Nytt» er tilbake igjen til høsten og 8. september er Isalill Kolpus å se som ny lagleder i humorprogrammet.