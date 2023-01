ROLLE: Evan Peters som seriemorder Jeffrey Dahmer.

Raser mot Jeffrey Dahmer-skuespiller Evan Peters etter Golden Globe

Moren til et av ofrene til seriemorder Jeffrey Dahmer er opprørt over takketalen til skuespiller Evan Peters under prisgallaen søndag.

Evan Peters (35) vant den prestisjetunge Golden Globe-statuetten for sin tolkning av seriemorderen i Netflix-serien «Monster: The Jeffrey Dahmer Story».

Men Shirley Hughes, mor til drepte Tony Hughes, sier til TMZ at hun ikke er fornøyd med talen Peters holdt etter å ha blitt ropt opp på podiet.

Peters sa i sin tale at han håper noe godt har kommet ut av serien.

Det reagerer moren til Tony Hughes sterkt på.

– Ingenting godt vil komme ut av Evans pris for Netflix-serien, sier hun og legger til at den tvert imot er med på å øke sorgen til familiene til de drepte.

Jeffrey Dahmer ble i 1992 dømt for drapene på 15 menn. Han hevdet selv å ha drept 17. De to øvrige ble aldri identifisert.

Shirley Hughes mener at Evan peters burde benyttet anledningen til å nevne de pårørende som fortsatt lider på grunn av Dahmers handlinger.

– Det finnes så mange syke mennesker rundt omkring i verden, og når mennesker vinner priser for å spille mordere, er det med på å danne base for besettelse – og få syke mennesker til å jakte på berømmelse, sier hun.

VANT: Evan Peters under Golden Globe Awards i Los Angeles søndag.

Evan Peters takket Hollywood Foreign Press, Netflix og regissør Ryan Murphy for at han fikk «være en del av den briljante visjonen». Han berømmet også medspillerne, produksjonen og staben for øvrig – samt egen familie og venner, som har støttet ham.

– Til sist, men ikke minst, takk til alle som har sett serien. Den var vanskelig å lage og vanskelig å se på. Men jeg håper oppriktig at det kom noe godt ut av det.

Shirley Hughes mener på sin side at Evan Peters av respekt for ofre og pårørende aldri burde takket ja til rollen.

Hun sier også til TMZ at hun mener Hollywood bør «stoppe med å fortelle historier om drapsmenn og glorifisere dem».

– Det er en skam at folk kan bruke vår tragedie for å tjene penger. Ofrene fikk aldri et øre. Vi lever med disse følelsene hver dag.

Peters har ikke kommentert motstanden.

Da serien gikk på lufta i fjor, var også andre pårørende svært skuffet.

Seriemorderen lurte de unge mennene hjem til seg selv, dopet dem ned, forgrep seg på dem seksuelt, drepte og spiste dem.

Jeffrey Dahmer fikk diagnosene borderline personlighetsforstyrrelse, schizotyp personlighetsforstyrrelse og psykotisk forstyrrelse, men ble av retten erklært som tilregnelig.

Dermed måtte han sone i fengsel og ikke på institusjon hvor han kunne fått prøveløslatelse etter 12 måneder. Dahmer rakk ikke å sone mer enn to år før han ble drept av en medfange. Han ble 34 år.