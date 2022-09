BARNESTJERNE: Ryan Grantham, her avbildet på en TV-galla i Canada i 2013.

«Riverdale»-skuespiller Ryan Grantham dømt til livstid for drap på moren

Skuespiller og tidligere barnestjerne Ryan Grantham (24) er dømt til livsvarig fengsel.

Publisert: Nå nettopp

Kanadiske Grantham, kjent fra serier som «Riverdale», «Supernatural», «Lekende lett» og «iZombie», fikk dommen British Columbias Supreme Court i Canada tirsdag, melder E! News, People og en rekke andre medier.

24-åringen erklærte seg i mars skyldig i ha skutt og drept sin egen mor, Barbara Waite, i 2020.

Han kan tidligst søke om prøveløslatelse om 14 år.

Granthams forsvarer Chris Johnson sier til E! News etter at dommen er falt at hans klient har jobbet hardt for å «få livet på rett kjøl igjen».

– Han har fått mye psykiatrisk hjelp, og han har hatt det svært vondt med tanke på hva han har gjort – og å måtte å stå for det, sier advokaten.

Etter at skuespilleren hadde drept moren i hennes eget hjem, hadde han planer om flere voldelige raid mot ulike mål. Grantham endte imidlertid opp med å dra til politistasjonen i Vancouver, der han opplyste om at han hadde drept sin egen mamma.

Ryan Grantham var bare ti år da han startet karrieren i filmen «The Secret of the Nutcracker».