TV-AKTUELL: Courteney Cox, her på premieren til «Shining Vale» i Hollywood i februar.

Courteney Cox med nådeløs fleip om overgangsalder

«Friends»-stjernen (58) har lagt ut en video full av sarkasme, men med en alvorlig undertone.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Courteney Cox parodierer en gammel TV-reklame fra 1985, der hun reklamerte for tamponger.

Reklamen gikk på lufta ni år før Cox dukket opp i «Friends (Venner for livet», og den da 21 år gamle skuespilleren var den første som brukte ordet «period (mensen)» i en TV-reklame.

Cox er i dag 37 år eldre. Utfordringene til menstruasjon er et tilbakelagt kapittel. Det demonstrerer stjernen i en ny video på Instagram, der hun har «sydd sammen» den gamle reklamen med en ny og spesiell vri.

– Ble livet ditt forandret én gang hver måned da du fikk mensen? spør 21 år gamle Cox.

– Ble livet ditt totalt forandret da du kom i overgangsalderen? spør 58-år gamle Cox i parodien.

Og sånn fortsetter det:

– Får du fortsatt svettetokter? La meg si det rett ut. Overgangsalderen vil gjøre at du ser på det å bli eldre på en helt ny måte. Overgangsalderen vil spise deg levende. Den er grusom, sier Cox – mens hun gjenskaper omgivelsene fra den gamle og mer oppløftende videoen (se posten lenger ned).

Les også Naomi Watts om tidlig overgangsalder: – Et sjokk Hollywood-stjernen Naomi Watts (53) var helt uforberedt på at kroppen plutselig forandret seg.

Overgangsalderen, eller klimakteriet som den også kalles, beskrives av Norsk Helseinformatikk som en i utgangspunktet normal prosess.

Symptomene skyldes at eggstokkene gradvis slutter å fungere, noe som fører til bortfall av menstruasjon og varierende grader av symptomer på grunn av lavere østrogenmengde i kroppen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Cox sier videre – med upåklagelig entusiasme – at «bonusen ved overgangsalderen er tørr hud og flekkvis hårtap.

– Og det er da noe, konkluderer hun sarkastisk.

Og til slutt:

– Husk, det er ikke noe positivt med overgangsalder. Den kan faktisk forandre måten du ser på det å bli eldre på, gjentar hun.

Cox har over 12 millioner følgere på Instagram.

En rekke kjendiskvinner har likt posten, deriblant «Friends»-kollega Jennifer Aniston (53), samt filmstjernene Jennifer Garner (50), Drew Barrymore (47), Julianne Moore (61) og Juliette Lewis (49).

I skrivende stund har nær én million trykket «liker» på videoen, mens over 16.000 har kommentert.

VENNINNER: Courteney Cox (t.v.) og Jennifer Aniston på en TV-galla i Hollywood i 2018

Hollywood-stjernen har også tidligere vært åpen om utfordringer hun har kjent på i forbindelse med egen aldringsprosess.

– Jeg prøvde å rømme fra alderen og slet med å innse at jeg blir eldre. Jeg tror nok jeg hadde en midtlivskrise, forklarte hun i en podkast i vår.

Skuespilleren fikk i en periode mye omtale i amerikanske medier på grunn av sitt da ugjenkjennelige utseende.

– Jeg skjønte det ikke selv før jeg en dag stoppet opp foran speilet og tenkte: «Skitt, jeg ligner ikke på meg selv lenger», uttalte Cox til People i 2018.

Les også Prinsesse Märtha om tabutema: – Blir så opprørt Prinsesse Märtha Louise nærmer seg 50 og er lei av at kvinners kropp er skambelagt.

I ettertid har Cox innrømmet at hun angrer på at hun brukte Botox. Hun innser at aldring er noe man må akseptere.

– Man tror man har kontroll over den, men det har man ikke. Man kan jobbe med egen helse, men ikke kontrollere aldringen.

Cox, også kjent fra flere filmer, er for tiden aktuell i TV-serien «Shining Vale». I skrekk-komedien, som sendes på kanalen Starz og flere strømmetjenester, figurerer Cox i rollen som den gifte tobarnsmor i midtlivskrise.