Ny pris til «Demenskoret»

Ingrid Gjessing Linhave (45), Kim Wigaard (35) og «Demenskoret» hylles av Universitetet i Oslo.

«Vi har vunnet UiOs menneskerettighetspris. Så stolt», skriver Ingrid Gjessing Linhave, programleder for NRK-serien, på Instagram.

Hun deler samtidig et bilde av seg og dirigent Kim Wigaard sammen med kormedlem Arild Kovdal og hans kone Kirsti Skjerven.

Menneskerettighetsprisen deles ut årlig og hedrer innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder i vid forstand.

– Viktig anerkjennelse

– Denne prisen er virkelig en anerkjennelse av at vi har gjort det riktig, slik vi så gjerne ville få det til med denne serien, sier NRK-kjendisen i pressemeldingen fra Universitetet i Oslo (UiO).

Også Wigaard uttrykker stolthet og sier det er «stort» å vinne prisen.

– Vi har samlet oss rundt noe som gjør oss glade og som betyr noe for oss, sier artisten.

I innstillingen fra priskomiteen fremheves det at Linhave, Demenskoret og Wigaard gjennom dokumentarserien har satt demenssykes menneskerettigheter på dagsorden.

«Dette er en tematikk som i liten grad har vært gjenstand for diskusjon og oppmerksomhet, til tross for at den er – og vil bli – relevant for stadig flere av oss», heter det i kunngjøringen.

I TV-serien, som gikk på lufta på nyåret, fulgte man et kor med 15 medlemmer i alderen 48 til 85 år. De har alle til felles at de har demens demensDemens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer. Den vanligste typen er Alzheimers hvor hukommelsessvikt er det vanligste symptomet. Det kan også være andre symptomer som viser seg først ved demens.. Rundt én million seere fulgte prosessen med koret.

Kormedlem Kovdahl sier i pressemeldingen at programmet viser at det «går an å medvirke med, selv om man har Alzheimer, selv om det er vanskelig».

– Ikke med de store tingene, kanskje, men med alt det som gjør at vi synger med, sier han.

– Nyskapende

UiOs prorektor Åse Gornitzka, som leder priskomiteen, sier de er veldig glade for å kunne gi denne til Linhave, Demenskoret og Wigaard.

– De har, gjennom NRK-serien, bidratt til økt opplysning og bevissthet om viktige menneskerettighetsutfordringer som ofte er oversett og underkommunisert. Serien har dermed hatt en viktig dagsordenfunksjon ved å tematisere og løfte fram nye perspektiver på menneskerettigheter, uttaler hun.

I begrunnelsen oppgis det for øvrig at «Demenskoret» viser hvordan engasjement for menneskeverd kan anta «ukonvensjonelle og nyskapende former».

Mange er blitt inspirert av dokumentarserien. Nye demenskor og sanggrupper har i ettertid vokst frem rundt omkring i landet.

