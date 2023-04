Aaron Paul, kjent fra blant annet «Breaking Bad» dukker opp i den nye sesongen av «Black Mirror».

Nå kommer det mer «Black Mirror»

Her er alt vi vet om den kommende sesongen.

Onsdag bekreftet Netflix at den populære science fiction-serien er tilbake etter fire år.

Forrige gang vi fikk ta del i det dystopiske dystopiskeDystopi er et oppdiktet, fremtidig skrekksamfunn. En skildring av et samfunn hvor dårlige krefter har fått overtaket. Kilde: Store norske leksikon. universet var i juni 2019.

Når kommer sesong 6 av «Black Mirror»?

Netflix bekrefter at sesong 6 kommer i juni. Endelig dato er ennå ikke sikkert.

Skal vi tro serieskaper Charlie Brooker selv vil også denne sesongen overraske.

– Jeg har alltid ønsket at «Black Mirror» skal inneholde historier som er helt forskjellige fra hverandre, som fortsetter å overraske folk – og meg selv, sier skaperen i et intervju med Netflix.

Salma Hayek er med i den kommende sesongen. Første smakebit får vi allerede i teaseren Netflix delte 26. april.

Hvilke skuespillere er med?

Serien forteller en ny historie i hver episode, og kan stå hver for seg. Derfor er det også mange skuespillere involvert.

Stjerner som Salma Hayek og Michael Cera står på listen over skuespillerne vi får se i sesongen. Også Himesh Patel, Aaron Paul og Zazie Beetz dukker opp.

Info Se hele listen over bekreftede skuespillere her: Aaron Paul

Anjana Vasan

Annie Murphy

Auden Thornton

Ben Barnes

Clara Rugaard

Daniel Portman

Danny Ramirez

Himesh Patel

John Hannah

Josh Hartnett

Kate Mara

Michael Cera

Monica Dolan

Myha'la Herrold

Paapa Essiedu

Rob Delaney

Rory Culkin

Salma Hayek Pinault

Samuel Blenkin

Zazie Beetz Vis mer

Auden Thornton & Josh Hartnett i en scene i den kommende sesongen.

Hvorfor har det tatt så lang tid?

Pandemien satte en stopper for mange store film- og serieproduksjoner. I tillegg skal det også ha vært problemer rundt rettigheter, som har gjort ventetiden lang.

Serieskaperne skal ha forlatt produksjonsselskapet sitt, og startet et nytt. Det tidligere produksjonsselskapet skal ha eid en del rettigheter for Black Mirror. En avtale rundt rettighetene måtte på plass for serieskapernes egne produksjonsselskap og Netflix. Det skriver Variety.

Annabel Jones og Charlie Brooker står bak den populære Netflix-serien.

Hva skjer i sesongen?

Det vet vi ikke. Hver episode står for seg selv, og det eneste vi vet om innholdet er hva vi får se i smakebiten som Netflix publiserte 26. april.

Den ser du her: