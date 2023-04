ROLLEBLANDING: Det blir mer «Pørni» for Henriette Steenstrup neste år, men her er hun avbildet i forbindelse med hennes showrolle i høst – som barnehjemsbestyreren Miss Hannigan i «Annie». Hun er nok ikke like glad i barn som Pørni ...

«Pørni» går for to nye sesonger

Henriette Steenstrups «Pørni»-suksess forlenges; ikke bare med én sesong, men to.

Kortversjonen Henriette Steenstrup har selv skrevet «Pørni»-serien som hadde premiere i mai 2021. Den er produsert av Monster for Viaplay. Serien ble godt mottatt og satte både seer- og salgsrekord hos Viaplay. «Pørni» handler om tobarnsmoren Pernille «Pørni» Middelthon som sjonglerer jobb, oppdragelse og kjærlighetsliv. Serien ble belønnet med to Gullruten-priser i 2022, begge til serieskaperen selv. I år kan Henriette Steenstrup vinne tre priser, mens hennes to seriedøtre begge også er nominerte. Årets Gullruten deles ut i Grieghallen i Bergen den 12. mai. Sesong 4 og 5 spilles inn nå og vises etter planen i 2024. Vis mer

– Jeg er stadig litt redd for å gjenta meg selv, og ikke minst vil jeg jo gjerne klare å holde kvaliteten oppe. Men så tenkte jeg meg om og fant ut at jeg er så glad i denne familien at jeg skal klare å finne nok stoff til sesong 4 og 5 også, forteller Henriette Steenstrup (48).

Kvaliteten rundt Pørnis utfordringer både som barnevernsansatt og mor til to døtre har både TV-seere og bransjefolk vist solid tommel opp for. I år kan Steenstrup – som både hadde ideen til serien og har skrevet den – vinne Publikumsprisen i Gullruten, samt drama- og skuespillerkategorien.

I fjor vant hun begge de to siste.

PRISGROSSIST: – Er du lei av Gullrutenominasjoner, er du lei av livet, som jeg pleier å si, smiler Henriette Steenstrup som her poserer med sine to Gullruten-priser fra i fjor.

I år er også både Vivild Falk Berg og Ebba Bellarubin Jacobsen Öberg, som spiller Pørnis døtre, nominerte for beste birolle.

– Det er rett og slett herlig at folk har trykket denne serien sånn til sitt bryst. Jeg har jobbet såpass lenge at jeg tar ingenting for gitt så man må glede seg over suksess. Men såpass nøktern er jeg at jeg tenker at vi ikke vinner i år siden vi vant så mye i fjor.

Innspillingen av de to nye sesongene har akkurat startet når dette leses, men dukker ikke opp på Viaplay før neste år. Da har det gått to år siden sist vi traff Pørni og familien Middelthon. Døtrene har blitt større.

– Hanna studerer medisin og prøver å bli voksen, Sigrid må velge om hun skal satse på fotball eller ikke, og Pørni baler med hvorvidt hun skal ta en kjærlighetsrelasjon «to the next level», forteller Steenstrup og røper noe nesten uhørt;

– Også er hun i en fase der hun lurer på om hun burde skifte jobb ...

Hvilket i så fall betyr at Pørni gir slipp på yrket innen barnevernet, et miljø Steenstrup gjorde grundig research på før hun begynte å skrive «Pørni»-serien.

BETENKT: Her sitter Pørni med et ansiktsuttrykk som godt kan beskrive det kaoset som ofte oppstår i serien.

– Jeg opplever at de føler seg godt sett, og det gleder meg stort. Det har absolutt vært en faktor for meg å løfte et yrke som kanskje ikke folk vet altfor mye om, men som virkelig er med å gjøre en forskjell for folk, sier hun.

– Også er det jo mange med lignende yrker og i offentlig sektor som kjenner seg igjen, og jeg syns personlig de fortjente en serie.

UT PÅ TUR: I sesong tre ble Pørnis eldstedatter (Vivild Falk Berg) utenlandsstudent. Her tar mor (Henriette Steenstrup) og søster (Ebba Bellarubin Jacobsen Öberg) farvel.

I arbeidet med «Pørni» har Henriette Steenstrup hatt flere ideer om andre type serier for TV. Lysten er sterkt til stede, selv om «Pørni» har tatt lengre tid enn hun kanskje ante.

– Det er jo så gøy å skrive. Og går det ikke, får jeg heller begynne med hagearbeid eller noe annet jeg ikke kan fra før av ...

