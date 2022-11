TV-KJENDIS: Christina Applegate, her på Critics' Choice Awards i januar 2020.

Christina Applegate om sykdommen: − Jeg er forbannet

Christina Applegate (50) fikk MS-diagnosen i fjor sommer, men var fast bestemt på å fullføre innspillingen av «Dead To Me» til tross for store utfordringer.

Skuespilleren klarer ikke å gå uten stokk, og hun har lagt på seg nær 20 kilo det siste året.

Det forteller hun i et intervju med New York Times.

– Jeg vil at folk skal vite at jeg er veldig klar over disse tingene, sier hun til avisen.

Nektet å droppe serie

Applegate dukker 17. november opp i den tredje og siste sesongen av dramaserien «Dead To Me» på Netflix. Hun var midt i innspillingen da hun i august i fjor fikk vite at hun har Multippel sklerose (MS).

MS er en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet, der kroppens eget immunsystem angriper vev i hjernen og ryggmargen.

Dermed ble det en fem måneder lang bråstopp for at hun skulle komme i gang med behandling. Men det var veldig viktig for Applegate å komme tilbake på jobb.

– De andre sa at vi bare kunne gi oss, og at vi ikke trengte å fullføre serien. Det var snakk om bare å slenge sammen noen episoder av opptak som vi hadde til overs fra tidligere. Men jeg sa nei. Jeg ville fortsette, men på mine premisser, forklarer Applegate.

– Finnes ikke noe «bli bedre»

Den gangen ba Applegate om respekt for privatlivet mens hun fordøyet beskjeden om diagnosen. Nå er hun klar for å snakke om prosessen.

Skuespilleren opplyser at det var tungt når omgivelsene ikke innså alvoret.

– Holdningen var liksom litt sånn at «La oss få i henne noen medisiner, så hun kan bli bedre». Men det finnes ikke noe «bli bedre». Jeg kommer aldri til akseptere dette. Jeg er forbannet, innrømmer hun.

SESONG TRE: Christina Applegate som Jen Hardy og Linda Cardellini som Judy Hale i «Dead To Me».

Applegate skulle i dag ønske at hun hadde sett tegnene tidligere på at ikke alt var som det skulle. Blant annet hadde hun store problemer med balansen i en dansescene under innspillingen av første sesong.

– Men hvordan skulle jeg kunne vite? spør hun seg selv.

Pausen på nesten et halvt år, har den amerikanske TV-stjernen innsett at hun trengte.

– Jeg har hatt behov for å fordøye tapet av det livet jeg hadde, at den delen av meg er borte. Men det er ikke sånn at jeg har kommet meg gjennom det og nå føler at «woohoo, jeg har det helt fint», legger hun til.

Under innspillingen av den siste sesongen av «Dead To me» ble Applegate fraktet til og fra settet i rullestol. Hun måtte lene seg mot en dør eller vegg hver gang situasjonen krevde at hun skulle stå oppreist.

GLANSDAGER: Christina Applegate på premiere i Hollywood i 2006.

50-åringen har ennå ikke bestemt seg for om hun vil se den siste sesongen, fordi det kan bli for vondt.

Hun sier at hun er forberedt på at TV-seerne kan føle at de får opplevelsen litt ødelagt ved at hun som hovedrolleinnehaver er redusert.

– Om de hater det, om de elsker det – eller om det eneste de klarer å tenke er: Se på den krøplingen», så er det uansett ikke noe jeg kan gjøre noe med. Men forhåpentlig kan folk se forbi det og likevel glede seg over si ha det til disse to jentene, sier Applegate om seg og motspilleren, Linda Cardellini (47).

Begge rammet

Christina Applegate fikk MS-diagnosen tre år etter skuespillerkollega Selma Blair (50), som hun spilte mot i filmen «The Sweetest Thing» i 2002.

Også Blair har vært åpen om den nye tilværelsen, som nylig førte til at hun måtte trekke seg fra amerikanske «Skal vi danse».

KOLLEGER: Selma Blair og Christina Applegate på Oscar-gallaen i 2002.

MS rammer vanligvis unge mennesker, og gjennomsnittsalder når sykdommen først fremtrer, er rundt 30 år. MS opptrer noe hyppigere blant kvinner enn blant menn.

Ifølge Store medisinske leksikon har 11.000 mennesker i Norge MS.

Applegate har opplevd alvorlig sykdom før. I 2008 fikk hun brystkreft og fjernet begge brystene.

50-åringen, som startet karrieren som tenåring, er ellers kjent fra blant annet rollen som Kelly Bundy i «Married ... with Children ( «Våre verste år)». Hun har også figurert i komedier som «Bad Moms», «Anchorman» og «Hall Pass».

EKTEMANNEN: Christina Applegate og Martyn leNoble på rød løper i Los Angeles i 2015.

På filmnettstedet IMDb.com står Applegate nå bare oppført med ett nytt prosjekt, filmen «You’re Time is Up», som ennå ikke har startet innspillingen.

På privaten er Applegate gift med den nederlandske bassisten Martyn LeNoble (53), og de har en 11 år gammel datter.

