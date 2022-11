SLUTTER: Etter syv år som direktør for markedsføring, organisasjon og kommunikasjon, i TV 2, forlater hun nå kanalen.

TV 2-sjef slutter – blir forlagssjef

Sarah Willand – en av toppsjefene i TV 2 – slutter for å bli administrerende direktør i Cappelen Damm.

Det melder TV 2 i en pressemelding tirsdag.

– Det har vært syv hektiske, spennende og lærerike år i TV 2, og det er vanskelig å oppsummere alt. Jeg er stolt av det vi har fått til disse årene. Ikke minst hvordan vi har forvaltet samfunnsoppdraget vårt, sier Sarah C.J. Willand i pressemeldingen.

Hun har vært direktør for markedsføring, organisasjon og kommunikasjon i TV 2 – og har blant annet frontet kanalen i mange av konfliktene som TV 2 har vært involvert i. Nå senest i den langvarige konflikten med Altibox som varte i over et halvt år.

Willand tar over jobben etter mangeårige Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jenssen – som fyller 70 år neste sommer.

Etter 44 år i bokbransjen ønsker han nå å gå av som toppsjef.

– Jeg vil gratulere Sarah med Norges mest spennende og morsomme jobb, og forlaget med en ny og ambisiøs leder. Sarah og jeg har hatt gode samtaler som peker mot fortsatt fremgangsrik utvikling for forlaget inn i en ny tid. Dette er en viktig dag for Cappelen Damm, sier Jenssen i en pressemelding fra Cappelen Damm.

Han fortsetter som rådgiver i Cappelen Damm ut 2023.

Toppsjef i TV 2, Olav T. Sandnes sier han har hatt glede av Sara J. Willands lederegenskaper i mange år, og mener hun har et helhetsblikk og evne til å få hele organisasjonen til å spille sammen.

– Også er hun befriende ujålete, ærlig og klok. Jeg vet jeg har mange med meg i TV 2 når jeg sier at Cappelen Damm er heldige som får henne som leder, avslutter Sandnes.

Ansettelsen ble besluttet i Cappelen Damms styremøte mandag denne uken, og Sarah C. J. Willand tiltrer i jobben 1. februar 2023.

Steffen Kragh, styreleder i Cappelen Damm og CEO i Egmont, understreker at ansettelsen av Willand ikke signaliserer noe kursendring i Norges største forlag.

– Tom Harald har ledet forlaget aldeles strålende og vi skylder ham en stor takk. Han har hatt en helt avgjørende rolle i utviklingen av Cappelen Damm til dagens posisjon, og jeg vil spesielt trekke frem betydningen av fusjonen mellom Damm og Cappelen i 2007.

– Sammen med alle gode kollegaer i Cappelen Damm skal Sarah nå videreutvikle Cappelen Damm som Norges største forlag, sier Kragh.