HESTEJENTE: Aurora Gude forteller at hun fikk god kontakt med hestene på gården.

Aurora Gude ute av «Farmen kjendis»: − Kunne ikke vært så mye verre

TV-konkurranseveteranen er frustrert over å tape mot middelaldrende menn. Og har gruet seg i et halvt år til å fortelle om en episode med bæsj på TV.

– Det verste som kunne skje, skjedde jo, sier 30-åringen fra Nøtterøy til VG.

Gude ryker ut som utfordrer i «Farmen kjendis» i dagens episode, til fordel for ishockeyveteran Jan Tore Kjær (54).

– Altså for det første så bæsjet jeg på meg, og for det andre så røk jeg ut. Og for det tredje ble jeg 30 år dagen etter at jeg røk. Så det er liksom sånn, det kunne ikke vært så mye verre.

Avføringsproblematikken er muligens ikke noe så mange ville fortalt om slik Gude gjør på TV 2s populære program.

– Jeg har jo gruet meg til det i et halvt år, for å si det sånn.

– Du har ikke bedt TV 2 om å fjerne det?

– Nei, fordi jeg er veldig opptatt av at man skal være ekte. Så jeg tenkte, vet du hva? Jeg skal prøve å stå i det. Og så tenkte jeg, det er jo underholdende. Hvis jeg kan bare se det sånn, så skal jeg kunne leve med det.

Jeg fikk klippet tilsendt, det var jo veldig, veldig morsomt. Så nå går det greit.

– Grusomt

Å tape for Jan Tore Kjær tok hun ikke lett på under innspillingen.

– Det var jo helt grusomt. Og for min del handlet dette veldig mye om forventning, forklarer hun.

– For da jeg skulle være med på det der var jo målet å få en fullverdig opplevelse av det. Jeg hadde kjempelyst til å være med på det. Så det var liksom det, å ikke få den opplevelsen, for det er jo ingen som er med flere ganger der. Og jeg ville egentlig ha full pakke hvis jeg skulle være med.

UTFORDRERE: Aurora Gude og Jan Tore Kjær.

Gude hadde altså foretrukket å være en vanlig deltager, ikke utfordrer.

– Ja, jeg spurte også om det var noe alternativ, men det var ikke. Så jeg følte jeg bare måtte ta den sjansen jeg fikk, da.

Å ryke ut etter én ukes opphold beskriver hun som «skikkelig kjipt».

– Jeg ble veldig glad i alle sammen. De tok så sinnssykt godt imot meg. Jeg hadde jo hesteansvar og hadde funnet plassen min. Så det var veldig leit. Jeg har veldig følelser utenpå kroppen og knytter meg fort til folk.

– Han er gammel

I programmet langer hun ut mot middelaldrende menn med kunnskap, og uttrykker at hun «skulle ønske det holdt å bare være et genuint og ekte menneske».

I konkurransen mot Kjær blir hun konfrontert med enkelte uttrykk det nok ligger mer naturlig for en 54-åring enn for en 30-åring å kjenne til.

– Det er kanskje litt dårlig taper å si det, men jeg synes det var litt urettferdig, fordi han er gammel og elsker å stå på kjøkkenet, og han er jo vokst opp med de ordene og uttrykkene. Kontra meg, så jeg hadde en direkte ulempe.

– Hva slags spørsmål eller oppgaver ville du syntes ville vært mer rettferdige overfor deg, da?

– Altså, jeg tenkte, la oss få en hinderløype. Rene fysiske prøvelser. Kjønnsnøytralt, mer fysisk og tøft. I en konkurranse med hester hadde jeg slått ham.

Gude sukker.

– Hvis du ser «Camp Kulinaris», da var det en gammel mann som slo meg på målstreken. Det samme i «24-stjerners julekalender». Altså, jeg blir ofte slått av dem da.

Hun understreker at det også ligger en smule ydmykhet i kritikken hun legger frem.

– Fordi de er eldre, de kan mer, de vet mer. Sånn er det. Og jeg føler det alltid er det som feller meg, nesten.

Vil lage TV

Årsaken til at Gude sier «alltid» er at hun etter hvert har opparbeidet seg en ganske solid TV-CV.

I 2014 vant hun «Paradise Hotel». Siden har hun vært med i «Charterfeber», «Paradise Auditions», «71 grader nord», «Camp Kulinaris» og «24-stjerners julekalender».

Er det blitt en slags livsstil eller yrkesvei for henne?

– Det har jo vært det de siste årene. Det er ikke noe å legge skjul på, det. Og jeg synes jo det er sinnssykt gøy, fordi jeg får liksom lov til å dra på eventyr minst en gang i året. Det er ikke alle som kan leve sånn.

Drømmen nå er å lage noe eget på TV.

– Noe som ikke er sånn at vi skal drive og ryke ut og konkurrere. Jeg har veldig lyst til å klare å lage noe selv etter hvert. Eventuelt være programleder. Så jeg har en drøm oppi det her. Det er det jeg har lyst til, da, man kan jo ikke bare være med på reality resten av livet.

– Nei, eller?

– Ja, altså, kanskje jeg blir den som gjør det!

– Hva er det du jobber med og livnærer deg av nå?

– Det er litt forskjellig. Det er så klart det som er TV. Og så har jeg podcast, og så gjør jeg influencer-ting. Og så er det noen ting man bare får betalt for å møte på, her og der. Så det er veldig sånn svingende. Og så jobber jeg litt på treningssenter, fordi jeg fant ut at jeg er nødt til å se folk. Jeg jobber jo så mye hjemmefra, og dagene kan bli veldig ... matte.

– Er det derfor du vil være med på så mange TV-konkurranser, du kommer deg ut og får møtt folk?

– Ja, det er jo en del av det. Jeg er veldig glad i de boblene. Jeg elsker mennesker. Så jeg koser meg helt ekstremt, uansett om jeg er skitten eller sliten, jeg har det så gøy. Jeg klarer på en måte å stå i det og føle at jeg er i kjernen av meg selv.

Og snart får Aurora Gude en ny TV-skalp i beltet: Som utslått av «Farmen» bærer det videre til «Torpet» for henne.