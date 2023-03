Else Kåss Furuseth (42) og makker Markus Neby (31).

20 klager til NRK etter nedleggelse av «Kåss til kvelds»

Flere klager på NRKs beslutning om å legge ned «Kåss til kvelds».

Rådssekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet opplyser til VG at de har fått inn 20 klager etter beslutningen om å ta programmet «Kåss til kvelds» av skjermen.

Etter tre år i beste sendetid, ble det tirsdag kveld kjent at NRK setter punktum for det populære programmet.

VG var til stede da NRK spilte inn den aller siste episoden tirsdag.

– Velkommen til vår begravelse. Jeg håper det kommer like mange i min ordentlige begravelse, sa Neby da han hilste på publikum før sending.

Det har vært en følelsesladet dag for hele teamet som er involvert i produksjonen av programmet.

– Ja, det er trist. NRK har bestemt seg for å legge ned programmet, men vi skal ikke gå ut med bitterhet. Vi skal gå ut med varme og kjærlighet, og derfor vil jeg også at de fine folkene i ledelsen skal få lov til å si noen kloke ord om hvorfor de legger oss ned. Jeg har for øvrig veldig respekt for deres avgjørelse. Vær så god, slik innledet Furuseth sendingen.

Like etterpå ble det spilt av en sketsj der en NRK-sjef blir fremstilt som en sigarrøykende rumpe – se video:

20 klager til Kringkastingsrådet kan likevel ikke sammenlignes med de over 4000 klagene NRK har fått for Sophie Elise-samarbeidet de siste par ukene.

Per onsdag formiddag varslet NRK at de ikke har noen avklaring klar knyttet til podkasten «Sophie og Fetisha».

