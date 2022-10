PERSONLIG FARVEL: Marit Christensen ble 73 år gammel.

Marit Christenen bisettes tirsdag

NRKs tidligere Moskva-korrespondent Marit Christensen døde 29. september på Ullevål sykehus etter kort tids sykdom. Tirsdag bisettes hun fra Vestre Gravlund i Oslo.

– For Marit Christensens familie vil seremonien i Vestre gravlund Nye kapell først og fremst være et personlig farvel med et kjært familiemedlem, skriver Jølstad begravelsesbyrået i en melding til pressen.

Marit Christensen ble 73 år gammel. Hun var både journalist, programleder og forfatter, og begynte i NRK i 1977 etter journalistikkstudier. I 1984 tok hun over som NRKs Moskva-korrespondent etter Hans-Wilhelm Steinfeld.

I minneordene blir Christensen blant annet hyllet som en god journalist og et godt medmenneske.

– Takk for alt du har lært meg om Sovjet, skriver en.

– Marit Christensen hadde flere roller i NRK. Mest kjent ble hun som Moskva-korrespondent, den første kvinnen i rollen. Hun var kunnskapsrik, respektert og et forbilde for mange, skrev kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen i en tekstmelding til VG da dødsfallet ble kjent.

I et portrettintervju med VG i mars sa hun at hun slet med å bli gammel og være syk samtidig. Et halvt år tidligere hadde hun et hjerteinfarkt som utviklet seg til hjertesvikt.

Hun fortalte at hjertet slo sakte og ujevnt og at hun i perioder var helt tom for energi.

– Jeg har hatt to hjerteinfarkter, og det siste utviklet seg til hjertesvikt. Det ene hjertekammeret er ødelagt, slik at det halter. De to kamrene danser samba, men i ulik takt. Det gjør at det ikke kommer nok surstoff rundt i blodet, og jeg blir så slapp at jeg nesten ikke klarer å røre meg, fortalte den tidligere Sovjetunionen-korrespondenten.