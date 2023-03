BETENKT: Turab Awan hadde et ublidt møte med vann som barn. De vonde minnene blir han gjenforent med i kveldens episode av «Kompani Lauritzen». – Det sitter dypt, sier Awan selv.

Kompani Lauritzens deltager Turab Awan: Nær drukningsdøden

En av rekruttene støter på problemer når det skal dykkes under vann i lørdagens episode av «Kompani Lauritzen».

Spoiler-advarsel: Ikke les videre hvis du ikke vil vite hva som kommer til å skje i lørdagens episode.

Barndomsminnene blir sterke for Turab Awan (25) når troppen lørdag kveld kommer frem til det ti grader kalde Store Måsvatn for Øvelse dykk og redd. Der skal rekruttene svømme ut til en makker (en dukke) og dykke to meter ned for å redde makkeren.

Det blir for mye for Turab Awan: Som barn var han selv nær ved å drukne. Episoden skjedde da han var rundt seks-syv år gammel – langt unna iskalde fjellvann på Vestlandet, snarere på danskebåtens badeland.

Les også Ble lovet perm i «Kompani Lauritzen»: Måtte likevel forlate innspillingen En av de 14 rekruttene måtte forlate TV-innspillingen før dimmekamp. – Var ikke meningen at det skulle bli sånn.

– Jeg var veldig ivrig etter å komme meg ned dit og bade. Jeg gadd ikke vente på pappa, veldig dumt selvfølgelig, så jeg bare gikk ned der selv. Det var ingen der, så jeg hoppet ut i vannet, forteller Awan.

– Barnebassenget var kjedelig, men så var det et kult basseng ved siden av. Det var vel 1,7 meter dypt og selv var jeg så vidt over en meter, sier han.

Han skulle fort oppdage at vannet var dypere enn han selv. Dessuten gikk det en strøm i vannet som han ikke visste om.

Les også Skuespiller Iben Akerlie bekrefter forhold: Savnet ham på «Kompani Lauritzen» Iben Akerlie (34) bekrefter for første gang forholdet med skuespillerkollega Jakob Fort (23).

– Dette var rett før vi hadde svømming på skolen, for det tror jeg vi begynte med i fjerde klasse. Og dette skjedde da jeg gikk i andre eller tredje klasse. Jeg kunne ikke svømme. Det ble fort en kamp for overlevelse. Jeg lå under vann og prøvde å komme meg opp, men det var bølger og jeg hadde ingen kontroll, minnes Turab Awan.

Til slutt ble han så sliten at han ga opp og slapp taket i kanten. Mens han seilte ned mot bunnen fikk han øye på håret til en jente. Det ble redningen hans.

– Jeg tok tak i håret hennes og dro meg på land. Så kom pappa og sa hva f ... er det du driver med? Det var den badedagen, sier Awan som kan smile av det i ettertid, selv om vann fremdeles er utfordrende for ham.

TØRRSKODD: Turab Awan liker seg best på landjorden.

– Ja, fordi jeg liker å bade. Lenge før dette skjedde pleide pappa å ta meg med på stranden og bade, og det var veldig kult. Han lærte meg å svømme også. Men det er alltid noen varselsignaler i kroppen, og siden den gangen har jeg prøvd å overkomme det, men med en gang det blir ukontrollert, så klarer jeg ikke å puste ordentlig.

Les også Kommune blar opp millioner for å lokke til seg «Kompani Lauritzen» Harstad-politikerne håper «Kompani Lauritzen»-innspilling endelig vil sette Harstad på kartet, og kaster millioner etter…

– Gruet du deg til badingen i «Kompani Lauritzen»?

– Jeg gledet meg! Eller gledet og gruet meg ... Det er kanskje litt psycho å si, men det er noe med at på den andre siden av frykt så er det bare en helt fantastisk verden, sier Awan.

– Man vokser veldig mye som menneske når man klarer å trosse sine egne demoner.