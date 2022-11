SISTE FARVEL: Torsdag tar familie, venner og kolleger et siste farvel med NRK-profilen Tomm Kristiansen, også kjent som «Stemmen fra Afrika».

Tomm Kristiansen bisettes torsdag

Den tidligere NRK-journalisten og forfatteren bisettes fra Mortensrud kirke. Tomm Kristiansen døde 6. november. Han ble 72 år gammel.

Tomm Kristiansen døde av hjertesvikt, opplyste familien til NRK.

Han etterlater seg kone og to voksne barn.

For mange var Tomm Kristiansen «Stemmen fra Afrika» etter å ha vært NRKs Afrika-korrespondent i to perioder. Først i Harare i Zimbabwe fra 1990 til 1994, så i Cape Town i Sør-Afrika fra 2002 til 2006.

– Knapt noen norsk utenriksjournalist har så konsekvent sett tilværelsen fra de fattige og undertryktes side. Han adopterte perspektivet til de mange menneskene han møtte gjennom sine år i Afrika og på sine mange reiser i resten av verden, skrev Harald Stanghelle i sitt minneord i Aftenposten.

1 / 6 1993: Kristiansen, til høyre, intervjuer Nelson Mandela på hans kontor. 2018: Tomm Kristiansen på Camps Bay i Cape Town, Sør-Afrika. 2004: Kristiansen har bodd mange år i Sør-Afrika. Her på hans hjemmekontor i Cape Town. 1996: Tomm Kristiansen med Fredrik Skavlan og Eva Bratholm på premieren på «Absolutt». 2018: Hjemme hos Kristiansen på Enerhaugen i Oslo. 2008: Kristiansen med daværende miljø- og utviklingsminsiter Erik Solheim. forrige neste fullskjerm 1993: Kristiansen, til høyre, intervjuer Nelson Mandela på hans kontor.

Det er mange som også hyller Tomm Kristiansen på hans minneside. Her blir også selve seremonien direkteoverført.

Journalist og forfatter Erling Borgen var kollega og venn med Kristiansen gjennom mange år.

– Jeg merker at jeg kjenner en ufattelig tristhet over at Tomm så overraskende er død. Men heldigvis setter han sterke spor etter seg – både som journalist og som medmenneske, sa han til VG samme dag som dødsfallet ble kjent.

Utenrikskorrespondent og NRK-kollega Sidsel Wold fortalte til VG at hun vil huske Kristiansen som en «fantastisk fin» kollega:

– Tomm hadde mye mer å gi. Jeg er målløs og rystet over at det skjedde så tidlig. Jeg var veldig glad i Tomm. Han var en fest å være sammen med, sa Sidsel Wold.

FRYKTET IKKE DØDEN: – Jeg gruer meg ikke til å dø, men det er vemodig, sa Tomm Kristiansen i et VG-intervju i fjor høst.

Da Tomm Kristiansen i et VG-intervju i 2019 ble spurt hva som hadde gjort mest inntrykk på ham i løpet av karrieren, svarte Kristiansen følgende:

– Møtet med Nelson Mandela og kretsen rundt ham. Å se det hvite politiske livet i Sør-Afrika bukke under. De hadde ingen troverdighet lenger. De var avslørt og avsatt og så kommer det en ny generasjon svarte politikere som vil noe annet.

Tomm Kristiansen gikk av med pensjon da han fylte 70 år. Men han var aktiv til det siste. Bare to uker før han døde ga Kristiansen ut sin 17. bok, Afrika på 200 sider, som tar for seg kontinentets historie fra menneskehetens spede begynnelse og frem til i dag.

– Et menneske som spredte håp, og som en person som så andre, sa Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK til VG forrige søndag.

I et intervju med VG i september 2021 fortalte Tomm Kristiansen om et dramatisk liv, at han i realiteten hadde vært død flere ganger. At han ikke lenger fryktet døden.

– Jeg gruer meg ikke til å dø, men det er vemodig, sa Kristiansen.