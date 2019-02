TERNINGKAST FIRE: Når Staysman gjør sin entré er moroa over. Det låter «proffere», men fantasien er brutt, og den ufordragelige poprealiteten anno 2019 slår som et kaldt gufs gjennom skjermen. Foto: TV 2

VG anmelder Petter Katastrofes «Hver gang vi møtes»- kveld låt for låt: - Et kaldt gufs

Det er Petter Bjørklund Kristiansens som står i fokus denne gangen. Han er mest kjent under artistnavnet Katastrofe. VGs anmelder Marius Asp kaster terning etter hver låt. : - Som et kaldt gufs gjennom skjermen.

Publisert: 02.02.19 19:27 Oppdatert: 02.02.19 20:08







Du kan selv felle din egen dom over artistenes tolkning av Katastrofes sanger nederst i denne artikkelen.

«Katastrofe» er hedersgjest i kveldens program, og i tillegg til de faste artistene kommer både kameraten Stian «Staysman» Thorbjørnsen (36) og Alexander Rybak (32) kommer innom for å gjøre stas på popstjernen.

les også Gro Harlem Brundtland overrasket Petter «Katastrofe: – Helt sjukt

I kveld trenger han ikke være «redd» for hva anmelderne måtte mene om hans tolkning av de andre artistenes låter. Han fikk terningkast en da han fremførte «La det swinge» i Bettans program. Det ble terningkast tre for hans tolkning av Trine Reins «I Am Leaving You (Fløtta ut)». Forrige lørdag fikk han terningkast fem da han fremførte Maria Haukaas Mittets «Glorious».

les også «Hver gang vi møtes»: Dette mener VGs anmelder om alle låtene

For TV -seerne er ikke Petter bare kjent fra musikk-scenen. Høsten 2016 var han også med i «Skal vi danse». Artisten brukte da tre måneder på dansetrening, og gikk ut etter sju uker på parketten.

– Det var veldig moro, og jeg angrer ikke på at jeg var med, men nå sier jeg nei til alt, slo han fast i et intervju med VG sommeren 2017.

les også «Isdronningen» Maria Haukaas Mittet: – Skulle gjerne sluppet meg mer løs

Sammen med blant annet «Staysman og Lazz» og Freddy Kalas, har Katastrofe definert «festmusikken» de siste årene. På Spotify har sangene hans seks millioner streams eller mer, og han er musiker på fulltid.

– Men jeg driver med en sjanger som kanskje ekskluderer en del folk, men den eksponeringen og PR-en jeg kunne fått av å si ja til TV, har jeg ikke behov for, fortalte han i det samme VG-intervjuet.