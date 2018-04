COMEBACK: Til høsten er Anna Anka tilbake i TV-serien «Svenske Hollywoodfruer». – Jeg vil fortelle min versjon av alt som har skjedd, sier hun. Foto: Pontus Höök

Anna Anka tilbake i «Svenske Hollywoodfruer»

Publisert: 10.04.18 21:03

Til høsten er Anna Anka tilbake i «Svenske Hollywoodfruer». Det bekrefter MTG Sverige.

– Jeg tok en pause – og nå er jeg klar igjen for å brette opp ermene og jobbe igjen. En av grunnene til at jeg kommer tilbake, er at jeg vil fortelle min versjon av alt som har hendt, forteller Anna Anka i pressemeldingen som blant annet er gjengitt i Expressen .

TV3 i Norge bekrefter overfor VG at den nye sesongen med Anna Anka også vil bli sendt på norsk TV3 til høsten.

Aftonbladet skriver at også Anna Ankas 20 år yngre kjæreste, svenske David Johansson også skal være med i serien.

TV-profil, modell og den tidligere svenske Hollywoodfruen Anna Anka skilte seg i 2010 med den amerikansk-kanadiske sangeren Paul Anka (76). Og i fjor røpet hun at hun har fått seg ny kjæreste.

– Vi er svært glade over å kunne bekrefte at Anna Anka gjør et storstilt comeback i «Svenske Hollywoodfruer». Det var helt utrolig å se hvordan hun ble kjent over natten, sier programsjef i MTG Sverige Camilla Rydbacken i pressemeldingen.

Foruten Anna Anka, er det også ventet at Maria Montazami skal være med i den nye sesongen av realityserien. Aftonbladet skriver også at høstens sesong er på åtte programmer og at det vil bli sendt to talkshow hvor nesten alle de tidligere deltagerne i «Svenske Hollywoodfruer» skal være med og ifølge avisen kilder kommer det til å gå «hett for seg».

For norske TV-seere er ikke Anna Anka bare kjent fra Svenske Hollywoodfruer. Høsten 2011 var hun også med i «Skal vi danse» på TV 2. Uten at hun hadde ambisjoner om å vinne konkurransen.

– For meg er dette bare for moro skyld, sa hun den gangen.

Da hun var med «Svebske Hollywoodfruer» første gang, var hun gift med sangeren og låtskriveren Paul Anka. Dt endte imidlertid med en bitter skilsmisse , som hun blant annet mente sin egen Skavland-opptreden i 2009 var årsaken til.

Hun var også kjent for sine mange kontroversielle uttalelser, som at kvinnens jobb er å tilfredsstille mannen seksuelt.