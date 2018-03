TV-AKTUELL: Jerry O’Connell, her på en kinoppremiere i Los Angeles i fjor vår, . Foto: Richard Shotwell /AP

Ny stjerne dukker opp i «The Big Bang Theory»

Publisert: 24.03.18 07:32

Jerry O’Connell (44) skal spille Sheldons bror.

Nyheten ble servert under PaleyFest i Dolby Theatre i Los Angeles torsdag.

Der var skuespillerne og serieskaperne til stede for å snakke om den kommende episoden der Microsoft-grunnlegger Bill Gates (62) har en gjesterolle, samt å minnes nylig avdøde Stephen Hawking , som flere ganger gjestet serien.

Men produsentene hadde også en nyhet å melde, nemlig at Jerry O’Connell (44) blir å se på skjermen fremover. O’Connell skal spille Sheldons bror Georgie. Sheldon selv portretteres av prisbelønte Jim Parsons (44).

– Dette er første gang vi snakker om det, så ikke fortell det videre, fleipet sjefsprodusent Steve Holland ifølge Deadline .

Georgie er allerede kjent for seerne gjennom spinoff-serien «Young Sheldon», der Montana Jordan (15) figurerer i rollen.

– Jeg må få Mantana Jordan til å gi meg noen lesetimer, sier en humoristisk Jerry O’Connell på Twitter.

Han er ellers ordknapp om sin nye jobb, men poster en rekke linker til amerikanske medier som omtaler nyheten.

O’Connell er kjent fra en rekke serier og filmer, deriblant «Sliders», «Skrik 2» og «My Secret Identity». Han er gift med skuespiller Rebecca Romijn (45) og bror til «Ungkaren» Charlie O’Connell (42) .

Jerry O’Connell får mye å sjonglere. Han spiller nemlig også i serien «Carter», «Drunk History» og The 5th Quarter». Han har for øvrig nylig avsluttet innspillingen av to filmer, skriver IMDb .

«Big Bang Theory» så dagens lys på CBS i 2007. Komiserien har høstet en rekke trofeer opp gjennom årene.

Skuespillerne vet imidlertid å ta seg betalt. Gjentatte ganger har de kranglet om honorar , og på det verste har innspillingene stoppet opp i kjølvannet av turbulensen.

Angivelig får hver av hovedrolleinnehaverne godt over én million kroner per episode.

