SNAKKET UT: Tonje og Lene valgte å først gi beskjed om sin relasjon til sine beste venner på gården, Kjetil og Karianne. Foto: TV 2

«Farmen»-kjærestene røpet sin store hemmelighet: – Helt sinnssykt

TV 2018-11-18T21:10:04Z

Gaute Grøtta Gravs nyhet om sidekonkurransen «Torpet», gjorde at Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud følte seg presset til å snakke. – Kaldt og godt gjort, mener Kjetil Nørstebø.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 18.11.18 22:10

Kjærestene Tonje Frøystad Garvik (29) og Lene Sleperud (29) klarte å holde forholdet sitt skjult inne på «Farmen» i drøye åtte uker. Men så sa det stopp, og i søndagens episode fortalte paret sine nærmeste venner inne på gården, Kjetil Nørstebø (28) og Karianne Amundsen (27), om sin store hemmelighet.

– Det var utrolig hyggelig å fortelle dem at vi er kjærester. En så stor hemmelighet er mye å bære på, si vi fjernet en stor bør fra skuldrene da vi fortalte det. Ekstra hyggelig var det jo at spesielt Karianne reagerte så positivt, forteller Tonje Frøystad Garvik til VG.

Årsaken til at de to valgte å stå frem som kjærester akkurat nå, var at programleder Gaute Grøtta Grav (39) litt tidligere hadde fortalt om sidekonkurransen «Torpet», og at én fra «Torpet» allerede neste dag skulle returnere til gården. Og med tanke på at jentene visket sin hemmelighet i øret til Sølvi Monsen da hun røk ut av konkurransen, fryktet de at hun skulle komme inn og avsløre det før de fikk sagt det selv. Eller at hun hadde fortalt det til andre på «Torpet».

– De to, tre siste ukene hintet vi og dro vi strikken så langt vi kunne dra den - uten at de andre skjønte det likevel. Optimalt sett skulle vi ventet til uke ni, men med tanke på nyheten om «Torpet» var det ok å si det nå sånn at de andre fikk vite det fra oss og ikke fra andre. Der og da reagerte alle positivt, selv om Kjetil senere ga uttrykk for at han var skuffet for at vi ikke hadde fortalt det før, sier hun.

Til VG legger ikke Kjetil skjul på at han reagerte med skuffelse da sannheten gikk opp for ham.

– Det var helt sinnssykt, jeg hadde aldri sett for meg at de var et par. Og i det sekundet de sa det falt alle brikker på plass. Senere ble jeg irritert, og tenkte at jeg burde skjønt at det var sånn det hang sammen. Så gikk alle de rare episodene opp for meg, blant annet kyssingen i det teateret. Jeg burde skjønt det og stolt på magefølelsen min, mener «Farmen»-deltageren.

– Hvorfor ble du så skuffet over dem?

– Jeg skjønner veldig godt at de andre deltagerne tok dette med et smil, men for min del handlet det om mer enn det. Jeg hadde hengt oppå Lene og Tonje hver eneste dag. Alle de personlige samtalene vi hadde hatt, og så hadde de unnlatt å fortelle den aller viktigste delen.

– Jeg følte at jeg var den eneste der inne som hadde grunn og lov til å reagere hardere enn de andre, i og med at jeg hadde lagt mest innsats i dette paret. Det var kaldt og godt gjort av dem. Jeg forstår godt at de gjorde som de gjorde, men jeg ble litt skuffet med tanke på at vi hadde delt så mye personlig. Vi hadde jo pratet om alt, sier 28-åringen til VG.