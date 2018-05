Dag Erik Pedersen skiller lag med samboeren

SLUTT ETTER 28 ÅR: Dag Erik Pedersen og samboeren Ania Veliz kunngjorde mandag at paret går fra hverandre etter 28 års samboerskap Foto: Fredrik Solstad

Etter 28 år sammen går NRK-profilen og eks-syklisten Dag Erik Pedersen (58) og samboeren Ania Veliz (49) fra hverandre.

Det er NTB som melder at paret nå har flyttet fra hverandre.

– Av respekt for barna og familien ber vi om forståelse for at vi ikke kommer til å kommentere dette utover til NTB, sier Dag Erik Pedersen til nyhetsbyrået.

Dag Erik Pedersen ønsker ikke å kommentere bruddet nærmere overfor VG.

Han var tidligere proffsyklist, men har etter den karrieren slått seg opp som programleder i NRK . Han har i flere år ledet det populære programmet «Mesternes mester», som sesong etter sesong har vært blant de mest sette programmene på NRK1.

Like før jul i 2016 ble Ania rammet av kreft - og hun måtte gjennom en rekke operasjoner på Radiumhospitalet. Dag Erik Pedersen har etterpå vært åpen om at året som fulgte ble et tøft år for hele familien.

– eg er glad for at vi er ferdig med 2017. Det var et tøft år. I 2018 starter vi med blanke ark og fargestifter, sa Dag Erik Pedersen til Se og Hør så sent som i februar i år.

Han har aldri lagt skjul på at han trives godt med TV-tilværelsen - og i et VG-intervju i 2014 ble han spurt om hva han hadde ofret for TV-karrieren:

- Ingenting, bortsett fra tid. Jeg har alltid sett på TV som noe gøy, som et overskuddsprosjekt. TV har gitt meg så mye, og det har ikke gått ut over noe, svarte han den gang.

Pedersen har hatt Helgeroa utenfor Larvik som base for seg selv og familien.

– Når jeg er hjemme, så er jeg hjemme. Det er en veldig fin balansegang til det å være en offentlig person å bo her, her er jeg den jeg er uansett. Jeg kan ha laget en dokumentar om Kongen, og det blir ikke nevnt med et ord. Folk lurer heller på om jeg har fått båten på sjøen. Jeg hadde aldri klart å være en aktiv del av Oslo-miljøet - ikke med dette hodet her. Det blir for mye larm, stress, press og synlighet, fortalte Dag Erik Pedersen i det samme intervjuet.

