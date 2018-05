VIL HA MER PENGER: TV 2-sjef Olav T. Sandnes bruker prisen på en kroneis som et bilde på hvor mye mer vil kanalen vil ha betalt fra Canal Digital Foto: Eivind Senneset / TV 2

TV 2 mot Canal Digital: Kjemper om flere hundre millioner

Publisert: 31.05.18 11:01

TV 2018-05-31T09:01:24Z

Natt til fredag risikerer over en million Canal Digital-kunder å miste alle TV 2-kanalene dersom partene ikke kommer til enighet.

For partene står kampen både om store summer og rettigheter.

– Det viktigste for oss er å komme til enighet, men samtidig forbereder vi oss på hva som skjer hvis vi ikke gjør det - og hvordan vi da skal sikre og ivareta seerne våre, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 til VG.

Det er Canal Digitals parabol- og kabel-TV-kunder som risikerer svarte TV 2-skjermer knappe to uker før fotball-VM begynner, et arrangement som TV 2 har rettighetene til å vise sammen med NRK.

Canal Digital har rundt én million kunder. Det betyr at nærmere halvparten av landets TV-seere kan miste deler av sitt TV-tilbud.

TV 2 har kommunisert at de ber om betaling tilsvarende en kroneis i måneden per kunde. Hvis man anslår prisen for en kroneis til å være mellom 18 og 24 kroner blir de anslagsvis regnestykkene slik:

18 kroner x 12 måneder x 1000.000 kunder = 216.000.000

24 kroner x 12 måneder x 1000.000 kunder = 288.000.000

Det vil altså si at TV 2 krever et sted mellom 216 millioner og 288 millioner mer i året enn de gjør nå. VG har fått forståelsen av at dette anslaget gir et godt bilde av hvordan TV 2 vurderer sine økonomiske krav.

Kommunikasjonsdirektør Tormod Sandstø i Canal Digital vil ikke kommentere anslaget overfor VG.

Willand i TV 2 svarer slik:

– Vi kommenterer ikke summer. Men Telenor betaler desidert minst for innholdet fra TV 2 sammenlignet med de andre distributørene vi har avtale med og det er det ingen logikk i , sier Sarah Willand.

Etter TV 2s syn vil gjennomslag for et slikt krav gjøre at Canal Digital betaler nærmere markedspris for distribusjonen, tilsvarende det andre distributører som Get, Altibox og RiksTV betaler.

I tillegg er distribusjon av strømme-TV en del av forhandlingene, etter det VG kjenner til. Der vil hvem som eier rettighetene til innholdet være en vesentlig del av diskusjonene.

– Vårt mål er å komme i havn med en ny avtale med TV 2. Utover det kommenterer vi ikke pågående forhandlinger, bortsett fra at det er ikke uvanlig å forhandle tett opp til fristen, er det eneste Sandstø i Canal Digital vil si.

I en e-post til sine kunder som ble sendt ut natt til torsdag skriver imidlertid kanalen følgende:

«Vi registrerer at TV 2s utspill i media skaper usikkerhet blant våre kunder. Det synes vi er leit, fordi vi fortsatt er i forhandlinger. Vi jobber hardt for å få landet avtalen, men dersom vi ikke blir enige innen midnatt fredag, har vi ikke lenger lov å sende TV 2s kanaler i våre kanalpakker. Kanalene kan da bli borte inntil vi har en ny avtale på plass».

Canal Digital lover også kundene sine kompensasjon dersom TV 2s kanaler blir borte:

– TV 2 har også åpnet opp for at du kan se TV 2-kanalene midlertidig kostnadsfritt i deres strømmetjeneste dersom vi ikke kommer til enighet. Mer detaljer må vi eventuelt komme tilbake til dersom det skulle bli aktuelt. Nå jobber vi på spreng for å lande en avtale med TV 2 innen fristen, heter det avslutningsvis i eposten fra Canal Digital.

Da Discovery-kanalene var i konflikt med Canal Digital i 2016 , brukte ledelsen i medieselskapet verdien av en kopp kaffe per abonnement som et bilde på hva de mente var rimelig at Canal Digital skulle betale i tillegg.

Den gangen endte det med at kundene var uten 13 Discovery-kanaler i halvannen uke.

Nå bruker TV 2-ledelsen altså prisen på en krone-is for å visualisere sine krav.

I et internt notat til sine ansatte, som VG har sett, skriver TV 2-sjef Olav T. Sandnes at Telenor, som eier Canal Digital og er den største aktøren på distribusjonssiden i Norge, betaler desidert minst av samtlige distributører for TV 2.

«Samtidig ønsker de å betale mindre enn de gjør i dag», skriver Sandnes videre.

I notatet fremhever han også at TV 2 ønsker å eie sitt eget innhold, også når det skal distribueres av en tredjepart.

Han går også langt i å antyde at distributørene av lineær-TV blir mindre viktig fremover.

«Vi forbereder oss på en helt ny TV-fremtid, der norsk kvalitetsinnhold er vårt beste blanke sverd mot knallhard utenlandsk konkurranse. Det er en konkurranse som først og fremst vil foregå på strømme-arenaen», skriver han.

Dermed er han inne på det andre sentrale punktet i forhandlingene, nemlig hvem som har eierskap til innholdet.

«For et redaktørstyrt mediehus er det uaktuelt at våre programmer plukkes fra hverandre, og settes sammen i et nytt tilbud som bestemmes og kontrolleres av en tredjepart. Her er TV 2 og NRK helt enige», skriver TV 2 sjefen i det samme notatet.