NRK-VETERAN: Gro Holm har vært i NRK siden hun var 24 år. Her i en av de fargerike sofaene på Marienlyst. Foto: Frode Hansen

Gro Holm: – Jeg hadde egentlig tenkt å bli psykiater

TV 2018-12-22T20:43:12Z

NRKs Gro Holm (60) har stått i krigen både i faktisk og overført betydning.

Publisert: 22.12.18 21:43

Hun har vært korrespondent både i Moskva og i Washington. Utenrikssjef og nyhetsdirektør i NRK . Men nå er Gro Holm (60) først og fremst opptatt av å fortelle de gode historiene. Det var bestemoren, en småbrukerkone på Finnskogen, som først introduserte NRK-profilen til historiefortellingens kunst.

– Hun fortalte uten bok, men bildene hun skapte levde. Jeg tror jeg var rundt fem år da jeg så nissen på ski oppe i åsen bak gården. Det er jeg helt sikker på den dag i dag, sier Gro Holm til VG.

Siden den gang har hun opplevd mye. Ikke minst i sine perioder som korrespondent. Først i Moskva - og nå sist i Washington. Alt har ikke vært like hyggelig som «møtet» med nissen.

– Krigen i Tsjetsjenia, da russerne forsøkte å knuse separatistene som ville ut av Russland, var tøff. Alle var tapere, det endte jo med at Tsjetsjenia ble i Russland, etter flere titusener drepte. Afghanistan, der sivile fortsatt lider i kryssilden mellom Taliban og regjeringsstyrker som fortsatt er avhengige av støtte fra USA. Det er viktig å være der, være øyenvitner og snakke direkte med dem som er berørt av krig og konflikt, fortsetter Gro Holm.

Sterkt forhold

Hun begynte i NRK i 1982 og har med unntak av perioden som nyhets- og distriktsdirektør i NRK i all hovedsak jobbet med utenriksstoff i Dagsrevyen. Hun var der i det som mange av hennes kolleger beskriver som «gullalderen».

Den gang da Dagsrevyen var det store, viktige flaggskipet. Sendingen alle måtte ha med seg og som i stor grad var med på å sette dagsorden i norsk samfunnsliv. Den gangen da programledere og nyhetsankere ble rikskjendiser og figurerte på forsiden av tabloidaviser og ukeblader. Slik er det ikke lenger.

– Selv om du jobber i Dagsrevyen og er på mye TV i dag, betyr ikke det lenger at folk under 40 år kjenner deg igjen på gaten. Man er rett og slett ikke like kjent ute i samfunnet lenger. Mye har forandret seg i folks bevissthet og det er ikke til å komme fra at Dagsrevyen nå er sterkest i aldersgruppen 55 og eldre, sier Holm.

Men hun har fortsatt et sterkt forhold til NRK og Dagsrevyen. Det er det som alltid har ligget hennes hjerte nærmest - og som fortsatt gjør det.

– Vi ser det igjen og igjen. Når store ting skjer, som for eksempel 22. juli angrepet, da er det NRK seerne går til. Det er flott å være endel av en organisasjon som samler folket på en slik måte, sier Gro Holm.

– Har aldri angret

Hun har i perioder måttet tåle endel kritikk fra Israel-vennlige grupperinger for enkelte av sine innslag i Dagsrevyen. Nå seneste fra organisasjonen «Med Israel for fred» (MIFF) som mente hun «serverte ren oppdiktning i Kveldsnytt» i forbindelse med reportasje fra den okkuperte Vestbredden.

– NRK omtaler, i likhet med de fleste andre norske mediehus, den israelske politikken på Vestbredden som «okkupasjon». Det er i tråd med gjeldende folkerett, men det finnes miljøer i Norge som oppfatter denne ordbruken som svært ensidig, til og med anti-semittisk. Det er den ikke, slik jeg ser det. Jeg kjenner ingen kolleger som ikke forsvarer Israels rett til å eksistere innenfor trygge grenser, sier Holm.

Hun har jobbet hele sitt voksne liv i NRK etter at hun kom dit som 24-åring.

– Der havnet jeg, som egentlig hadde tenkt til å bli psykiater. Jeg kjente ingen journalister og visste ingenting om det yrket. Men jeg har aldri angret. Det jeg husker aller best fra den første tiden i NRK er at jeg var så utrolig stolt over jobben min. Det er jeg fortsatt som 60-åring, sier hun.

Mye har forandret seg siden den gang - ikke bare NRK, men i samfunnet som helhet. Ikke minst gleder hun seg over likestillingen mellom menn og kvinner i yrkeslivet.

– Det var jo aldri snakk om at en mann var hjemme med sykt barn på den tiden. Det kunne egentlig ikke jeg heller, bestandig. Noen ganger måtte jeg bare ta dem med på jobb, som under kuppforsøket mot Gorbatsjov i august 1991. Eldstejenta sov under pulten min, mens jeg prøvde å få gjort jobben. Slikt skjer ikke lenger, og «gutta» tar sin del av ansvaret på en helt annen måte.

Gro Holm har også andre minner fra denne tiden som ikke bare er morsomme å tenke på:

– Jeg husker godt tilbake til midten av 1980-tallet. Den gang var det et fåtall av kvinner - og da var det faktisk mannlige kolleger som tillot seg å klype kvinner i baken. Bare det at noen tillot seg å gjøre noe slikt, er nesten ikke til å tro. Men alt sånt er heldigvis helt borte, sier hun.

Alenemor i Moskva

I Dagsrevyens utenriksredaksjon hadde hun til å begynne med Jahn Otto Johansen som sjef.

– Han hjalp unge kvinner fram. Da jeg ble gravid med datter nummer tre litt utenom planen, lot han den ene stillingen i Moskva stå ledig i ni måneder, til jeg kunne dra, forteller Gro Holm.

Fra 1994 til 1998 var hun NRKs korrespondent i Russland, med tre barn i alderen null til fem år. Barnas far ble hjemme.

– Det gikk bra. Jeg kjøpte meg den hjelpen jeg trengte.

Men verden var ikke kommet lenger enn at NRKs alenemor i Moskva vakte en viss interesse, blant annet i Se Hør som gjerne ville lage en hjemme-hos-reportasje.

– Jeg husker jeg var i tvil om jeg skulle stille opp på det intervjuet. Hvordan ville det se ut at gjorde det? I Se og Hør? Det endte med at jeg snakket med en god, gammel kollega, Fritz Nilsen og ba om hans råd. Overraskende nok sa han: «Bare gjør det. Kan det være med på å skape større interesse for utenriksstoffet, er det verdt det». Dermed ble det slik. Etter det har jeg valgt å stille opp på lignende intervjuer i andre medier nettopp med det han sa i bakhodet. Alt for å skape interesse for utenriksstoffet, sier Gro Holm.

Da er det snarere andre ting i livet hennes som har satt noen yrkesmessige begrensninger. Som for eksempel ekteskapet med den tidligere topp-diplomaten Kai Eide. De to giftet seg i 2004 da han var Norges NATO-ambassadør. Senere ble han blant annet politisk direktør i utenriksdepartementet og FNs spesialutsending til Afghanistan. I 2014 ble han utnevnt til Norges ambassadør i Stockholm.

– Mye av det han har jobbet med, kunne ikke jeg jobbe med som journalist av helt naturlige årsaker. Men da han gikk av med pensjon nylig, tenkte jeg at endelig kan jeg gjøre som jeg vil. Men den gang ei. Nå er han styreleder i NOAS, og dermed kan ikke jeg jobbe med innvandrings- og integreringspolitikk. Det kunne jeg ellers tenkt meg, sier Holm.