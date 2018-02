BLE ET PAR: Kristin Erichsen, kjent fra «Jakten på kjærligheten», har truffet den store kjærligheten i livet, nemlig Kenneth Mesøy. Foto: Privat

Dumpet to ganger på TV – så fant hun kjærligheten

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 27.02.18 15:45

TV 2018-02-27T14:45:09Z

«Jakten»-frier Kristin Erichsen ble avvist av bonden Rolf, men fikk helklaff da TV-kameraene ble skrudd av.

I fjor høst ble det dramatisk i «Jakten på kjærligheten» på TV 2 da bonden Rolf Gjølstad ga beskjed til sin utvalgte frier Kristin Erichsen (52) at han trengte betenkningstid for å finne ut hva han virkelig ville. Senere, etter å ha tenkt seg om, ga han Kristin den tunge beskjeden om at det ikke kom til å bli dem to.

Men nå har 52-åringen endelig funnet kjærligheten. Det bekrefter hun til VG.

– Dette er verdens mest fantastiske mann. En moderne viking, med masse kvalitet. Vi har begge en stor fascinasjon for hva vikingtiden representerte, noe vi tar med oss i det moderne liv, forteller en blid Kristin til VG.

«Jakten»-frierens utkårede heter Kenneth Mesøy (53). Han er opprinnelig fra Bodø, men bor i Moss – i en seilbåt. De to møttes først på nettet, og fikk umiddelbart en god tone.

– Vi traff hverandre i januar, og vi trengte ikke mange datene for vi skjønte at dette er rett. Første gang jeg traff ham tenkte jeg at «her var han, ja». Han er den jeg har ventet på hele tiden. Det føles helt fantastisk, og absolutt noe som var verdt å vente på. Og det er ikke alle forunt å oppleve den følelsen av å ha truffet noen, forteller hun.

Kristin er nemlig helt sikker på at hun nå har truffet mannen i sitt liv.

– Det er første gang i livet at jeg føler at alt stemmer. Dette er noe jeg virkelig tror og vil at skal vare livet ut. Jeg har funnet en sjelevenn, én som liker de samme tingene som meg selv. Det føles helt rett, og jeg har svevd på en rosa sky i to måneder nå. Jeg er veldig, veldig glad.

For Kristin legger ikke skjul på det å bli dumpet to ganger av Rolf i «Jakten på kjærligheten» var av det tunge slaget. Derfor er det ekstra deilig å finne kjærligheten nå.

– Litt brutalt kan man jo si at Rolf gjorde meg en kjempetjeneste. Om det som skjedde i høst ikke hadde skjedd, ville jeg aldri truffet Kenneth. Budskapet må vel være å gi andre det samme håpet, at man ikke må gi opp, sier 52-åringen.

Hun får full støtte av sin splitter nye flamme.

– Dette føles veldig riktig. Egentlig hadde jeg gitt opp håpet om å møte den rette, men så var hun plutselig der. Under den første daten hjalp jeg henne med å måke snø. Men det var vanskelig å dra derfra, for jeg var veldig fanget, forteller han.

– Kristin mener hun har møtt mannen hun vil leve resten av livet sammen med ...?

– Jeg må jo si at hun har de egenskapene som skal til for den kvinnen jeg vil dele livet mitt med. Jeg har blitt veldig glad i Kristin på den korte tiden jeg har kjent henne, hun er en flott dame. Dette kjennes sterkere ut enn noe av det jeg har opplevd tidligere i livet, sier «Jakten»-Kristins nye kjæreste, Kenneth, til VG.