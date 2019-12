GAMLE: Bette (Jennifer Beals), Alice (Leisha Hailey) og Shane (Katherine Moennig). De er tilbake! Tilbake! TILBAKE! Foto: Showtime/HBO Nordic

TV-anmeldelse «The L Word - Generation Q»: Jenter som kommer

Fra «L» for LHBTQ til «L» for likegyldig.

Nå nettopp

«The L Word - Generation Q»

Amerikansk dramaserie i åtte deler

Med: Jennifer Beals, Leisha Hailey, Katherine Moennig, Leo Sheng, Arienne Mandi m.fl.

Mandager på HBO Nordic fra 9. desember

I 2004 var «The L Word» en serie som sprengte sine egne rammer og både føltes som og var noe nytt. Samtidig balanserte den dette med å være akkurat passe «såpete». Både i stil og fasong, men også i hvordan man ikke helt trodde på karakterene, historien og forbruket. Samtidig som man ga beng i akkurat det. Den formidlet noe man ikke hadde sett før.

15 år senere har vi fått Taylor Mason som introduserer seg selv med kjønnsnøytrale pronomen i «Billions», og gjenskapt åttitallets ballroom-miljø i New York i «Pose». I tillegg til Netflix-rebooten av «Tales of the City». Serier med mer troverdige karakterer enn «L Word». I en TV-verden der til og med «Orange Is the New Black» har gjort sin del for å normalisere skeiv til det nye hetero.

TV-verden har endret seg. Heldigvis. «L Word» henger såvidt med.

Bette Porter (Beals) er blitt ordførerkandiat i Los Angeles, men sliter med spøkelser fra fortidens begjær. Shane (Moennig) er internasjonal superstjerne skråstrek forretningskvinne. Mens Alice (Hailey) har gått fra podkast til bejublet talkshowvert med entusiastiske enlinjere og intromusikk fra 1999. At man velger å introdusere programmet hennes med Le Tigre sin signaturlåt «Deceptacon» blir like mye et bilde på hvor «Generation Q» står. En gang noe alternativt og nytenkende - nå like opprørsk og kontroversiell som om de hadde brukt «Purple Haze».

NYE: Finley (Jacqueline Toboni) og Micah (Leo Cheng) gjør de sterkeste rollene blant de nye karakterene i «The L Word: Generation Q» Foto: Showtime/HBO Nordic

Nå skal det sies at L-en i tittelen like mye står for love. For eksempel når to i et kollektiv frir til hverandre, og de andre er med på hemmeligheten og gleden. For eksempel når de «gamle» karakterene samles igjen.

Men det blir for mye «vi er så sykt kåte at vi må slenge hverandre mot veggen» og «se på denne sjokkerende sengevinkelen her dere»-dramaturgi.

Rundt de tre steinrike originalkarakterne introduseres nye hardtarbeidende personer som ikke lenger trenger å forsvare hvem de velger å ligge med. Men som sliter med vanlige samlivsutfordringer og jobbintervjuer, og vikles litt keitete inn i historien. Flere av dem jobber for Alice. Ingen av dem gis nok spillerom i løpet av de tre episodene VG har fått se.

Den asiatiskamerikanske transmannen Micah (Leo Cheng) har mest potensiale som biperson. Sammen med Finley (Jacqueline Toboni), som både viser verktøykompetanse og en religiøs familiekonflikt som utarter seg i en passe konstruert skjebneironi.

RESTAURANT: Som alltid fine dining når Bette, Shane og Alice møtes. Foto: Showtime/HBO Nordic

Virkeligheten har endret seg til det bedre. På flere områder føles 2019-«L Word» mye mindre som nybrottsarbeid. At den ikke oppleves som like «edgy», er egentlig et hederstegn til originalen.

Samtidig er dette en serie som fikk flere til å komme ut som den de ville være. Der karakterene for femten år siden måtte reise til Canada for å gifte seg, men nå kan gå rett ned gata.

Og dét er det virkelig gledelige.

Anmelderen har fått se de tre første episodene.

Publisert: 10.12.19 kl. 20:55

