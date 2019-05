REGI: Regissør Anne Sewitsky. Her fotografert i desember 2009 i forbindelse med en sak om «nyttårskometer». 2010 var året hun debuterte som langfilmregissør. Foto: Marte Vike Arnesen / VG

Regisserer Miley Cyrus i «Black Mirror»-episode

Den norske regissøren Anne Sewitsky har regissert en episode i den nyeste sesongen av kultserien «Black Mirror».

Blant skuespillerne som spiller i episoden skal være tidligere Disney-skuespiller og sangstjerne Miley Cyrus.

NTB meldte i desember 2018 at Anne Sewitsky hadde vært i Sør-Afrika i for å regissere en episode av den populære TV-serien. Samtidig ble det kjent i amerikanske medier at også Cyrus var i Sør-Afrika for å spille i antologi-serien.

ROBOT FOR BARN: Et bilde fra episoden «Rachel, Jack and Ashley Too» fra sesongen som kommer 5. juni. Foto: Netflix

«Black Mirror», som ofte betegnes som en serie av enkeltstående filmer, har tidligere fått mye oppmerksomhet på grunn av sin utradisjonelle form.

Netflix-serien er kjent for å ta for seg temaer som ny teknologi og overvåkning med en kritisk vinkling.

Sewitsky har ifølge nettstedet Filmmusicreporter regissert episoden «Rachel, Jack and Ashley Too», hvor Cyrus har rollen som Ashley O. Episoden er skrevet av Charlie Brooker, ifølge Imdb.

Onsdag kveld delte Sewitsky også selv en plakat av episoden på Facebook.

Traileren for episoden viser Miley Cyrus promotere en robot ved navn «Ashley Too». Det kan virke som «Ashley Too» skal være en venn for barn.

Hva som skjer videre vites ikke, men det ser ut til at ikke alt er som det skal være med den rosahårede roboten med Cyrus’ stemme.

Sewitsky har tidligere regissert «Monster» og flere episoder av NRK-serien «Himmelblå», humorserien «Helt perfekt» og blant annet filmene «De nærmeste» og «Sonja». I tillegg har hun vunnet Sundance-pris for filmen «Sykt lykkelig».

VG har forsøkt å kontakte Anne Sewitsky for en kommentar uten å lykkes.

Miley Cyrus har skapt mye blest rundt seg selv de siste årene. Som da hun stilte naken i musikkvideoen til sangen «Wreckinball».

I desember kom det derimot en gladnyhet, da det ble kjent at hun hadde giftet seg med Liam Hemsworth.

Hun slo igjennom som både skuespiller og sanger i ung alder som «Hannah Montana» i serien med samme navn på Disney Chanel.

Publisert: 30.05.19 kl. 15:48 Oppdatert: 30.05.19 kl. 15:58