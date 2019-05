IKONISK ROLLE: Emilia Clarke som Daenerys i «Game of Thrones». Foto: HELEN SLOAN/HBO

Derfor sa Emilia Clarke nei til «Fifty Shades»

«Game of Thrones»-stjernen (32) skal ha fått tilbud om å spille Anastasia Steel i den erotiske filmserien.

Det takket hun imidlertid blankt nei til.

Selv om britiske Clarke i rollen som Daenerys Targaryen har dampet opp TV-skjermen i noen ganske få sex-scener, var det nettopp de pålagte sex-scenene som fikk henne til å avslå den kvinnelige hovedrollen i «Fifty Shades of Grey» i 2015. En rolle som i stedet gikk til amerikanske Dakota Johnson (29).

Clarke opplyste selv om beslutningen da hun denne uken besøkte «TV Drama Actress Roundtable» i regi av Hollywood Reporter». 32-åringen forklarte ifølge Fox News at hun ikke ønsker å bli husket som «hun som var naken på film».

SEG SELV: Emilia Clarke er i virkeligheten brunette. Her på Oscar-gallaen i L.A. i februar i år. Foto: MARK RALSTON / AFP

Selv om Clarke berømmer «Fifty Shades»-regissør Sam Taylor-Johnson (52), har hun selv altfor dårlige erfaringer med å kaste klærne foran kamera.

– Sam er en kunstner. Jeg elsker henne, og hennes visjon var vakker. Men det er veldig lenge siden jeg var naken på TV, og fortsatt er det det eneste folk spør om – fordi jeg er kvinne. Og det er så forbanna irriterende. Jeg blir kvalm og dårlig av det. Grunnen til at jeg stilte opp, var fordi rollen krevde det, ikke for at en eller annen fyr skulle granske brystene mine, lød det i kraftsalven fra skuespilleren.

Derfor skal skuespilleren ha bestemt seg for at det var uaktuelt for henne å figurere som Anastasia Steele i filmtrilogien basert på «husmorporno»-bokserien.

– Hele konseptet gikk jo ut på sex og nakenhet. For meg var det på ingen måte aktuelt å kaste meg frivillig ut i en sånn situasjon, sier TV-stjernen, som i 2014 ble kåret til verdens mest attraktive kvinne.

Clarke har også tidligere uttalt at hun hater sex-scener. Det er imidlertid ikke bare på TV at stjernen har vist seg uten en tråd. Også på Broadway-scenen i New York i 2013 vakte hun oppstandelse.

Etter filmpremieren på «Fifty Shades of Grey» for fire år siden, har verden fått to oppfølgere, i 2017 og 2018.

Clarke på sin side har gjennom ti år spilt rollen som dragedronning i suksesserien «Game of Thrones», som denne uken satte punktum etter åtte sesonger.

Publisert: 25.05.19 kl. 19:18