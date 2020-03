TILBAKE: Agnes Kittelsen spiller Hermine, som opplever å bli ført bak lyset av sin finansmann. – Hermine tok jo sin hevn i slutten av første sesong. Det er ikke umulig at hun fortsetter med det, sier seriens produsent Petter Testmann-Koch i Freemantle. Foto: Ingeborg Klyve/ Fremantle/ NRK

«Exit» sesong 2: – Frustrerte finansfruer på hevntokt

I den nye sesongen av «Exit» som er klar for innspilling, blir det finansfruenes tur. Etter første sesong av sjokkserien fikk produsenten mange henvendelser fra kvinnene til norske finansmenn som gjerne ville fortelle sine historier.

– Denne gangen blir det også frustrerte finansfruer på hevntokt.

Det sier «Exit»-produsent Petter Testmann-Koch i Freemantle til VG.

– Vi fikk mange, i overkant mange henvendelser fra ekte frustrerte finansfruer som gjerne ville fortelle sin historie, om hvordan det er å leve med slike menn. De hadde nok også et lite hevnmotiv. Dette har gitt oss bedre innsikt om hvordan de opplever dette livet – og det vil få større plass i sesong to. Derfor vil noen av kvinnene i serien bli mer synlige i sesong to, fortsetter Testmann-Koch.

LIVETS GLADER GUTTER: Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen) er fire menn i finansbransjen som trår langt over moralske grenser i jakt etter spenning i «Exit». Foto: Ingeborg Klyve / Fremantle / NRK

Under arbeidet med sesong en av «Exit» gjorde manusforfatteren Øystein Karlsen omfattende dybdeintervjuer med fire finansmenn som fortalte om vill festing, dopbruk og innleide sexarbeidere. Under arbeidet med sesong to har Karlsen gjort flere intervjuer med virkelighetens finansfruer – og fått et innblikk i hvordan deres liv er.

– Noen av dem vi har snakket med har godtatt situasjonen de er i, andre har skjønt hva som foregår og kommet seg ut av det. Samtidig har det også vært viktig for oss å flytte på historielinjene i serien slik at disse kvinnene ikke blir identifiserbare, sier Petter Testmann-Koch.

Han forteller at manuskriptet til sesongen ikke er hundreprosent ferdig, men at han er svært fornøyd med den jobben manusforfatter Øystein Karlsen har gjort.

– Alle rollefigurene fra forrige sesong er fortsatt med. Det gjelder også de fire kvinnene, Hermine, Tomine, Celine og Mille. Hermine tok jo sin hevn i slutten av første sesong. Det er ikke umulig at hun fortsetter med det. Denne gangen får vi vite litt mer som hvordan gutta tjener pengene sine – derfor blir det litt mer jobbprat.

– Pikante scener?

– Mye av sjokkeffekten når det gjelder slike scener er jo borte, så den biten toner vi ned i sesong to, sier Petter Testmann-Koch.

Dramasjef i NRK, Ivar Køhn, opplyser til VG at sesong to av «Exit» vil bli vist på NRK, både lineært og på strømmetjenesten NRK TV i løpet av 2021.

– Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Ivar Køhn.

Første sesong av «Exit» som ble vist i fjor høst, var en formidabel suksess for NRK. Til sammen har 11,5 millioner seere sett de åtte episodene av første sesong av «Exit». Noe som gir et snitt på over 1,4 millioner seere pr. episode, ifølge seertall fra NRK analyse.

Men det er ikke bare i Norge interessen for «Exit» er stor. Petter Testmann-Koch opplyser at serien nå er solgt til land som Belgia, Danmark, Kroatia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Makedonia Montenegro Finland Tyskland Island, Spania, Sverige, Tyrkia og Australia.

– Det betyr at TV-stasjoner i disse landene kommer til å vise den norske originalversjonen, enten dubbet eller med undertekster, sier Testmann-Koch

Samtidig opplever produsenten Freemantle at en russisk nettspiller regelrett har piratkopiert hele første sesong av «Exit».

– Freemantle internasjonalt har hyret et anti-piracy firma som er eksperter på å spore opp hvem som står bak denne formen for piratkopiering. Det er dessverre ikke så lett å få stoppet, sier Petter Testmann-Koch.

FUKTIG FEST: Jon Øigarden i en scene fra sesong en av «Exit». Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

– Vi har opplevd dette tidligere også, men respekten for rettigheter er ikke like stor i alle land, sier Ivar Køhn som først ble gjort oppmerksom på piratkopieringen.

Publisert: 25.03.20 kl. 10:47

