CELLEPRØVE: Petter Nyquist prøver å være innsatt i fengsel i 30 dager. Foto: TV 2

TV-anmeldelse «Petter i fengsel»: Inne på prøve

Petter «Uteligger» Nyquist gjør et nært og urovekkende dypdykk i kriminalomsorgen.

Nå nettopp

Petter i fengsel

Norsk dokumentarserie i syv deler

Sendes onsdager på TV 2 og TV 2 Sumo

Premiere 4. mars kl. 22.10

Ide og foto: Petter Nyquist

Regi: Aslak Danbolt

De fleste av oss vet, heldigvis, lite om hvordan det faktisk er å sitte i fengsel. Selv om vel så mange har en mening om effekten.

Og de som sitter inne.

Petter «Uteligger» Nyquist sitt nye prosjekt er mer hverdagssosialantropologi, denne gangen ispedd en anelse «Big Brother». I 30 dager skal han være innestengt bak murene i Halden kretsfengsel.

les også Petter «Uteligger» Nyquist i fengsel i en måned: – Sitt eget hode man kjemper imot

Og behandles som vanlig innsatt, så langt det tar seg gjøre.

Helene Sandvig gjorde noe lignende på NRK da hun flyttet inn i Ullersmo fengsel, men hun var der som journalist. Nyquist forsøker å bli en del av miljøet.

Og har en fordel: Han røyker. En last som viser seg å være en forutsetning for å bli akseptert. Det er lenge siden så mange tobakksbrukere har vært på TV samtidig.

Livet innenfor er en tungt rutinepreget hverdag som etter hvert begynner å prege programskaperen også. Korttidshukommelsen forsvinner, han sover dårlig og blir preget av tilværelsens klaustrofobiske tretthet.

HALDEN: Opptakene er gjort i Halden fengsel, et av verdens mest åpne fengsler. Foto: TV 2

De innsatte har et bevisst forhold til sine indre demoner, og hvorfor de er der. Nesten samtlige er folk som har tilbrakt hele livet «i systemet», fra opphold på barnevernsinstitusjoner med seksuelt misbruk og vold, som har tatt dop for å glemme og så måttet ty til kriminalitet for å løse de økonomiske utfordringene et slikt forbruk har.

les også Petter «Uteligger»: – Gråt på scenen da jeg fikk vite at Christer var død

Stoffrie og med tid til å reflektere, fremstår det som nesten uforståelig at disse har gjort noe annet galt enn å snike på bussen. Samtidig forteller flere om tryggheten ved å være inne, fremfor i det store virkeligheten. Om hvordan de ber om hjelp til å komme seg videre når de kommer ut, som systemet ikke klarer å fange opp.

«Selvsagt skal man gjøre sine egne valg», kommenterer en pårørende. Men når man ikke vet hvordan man skal ta valgene – og ta de riktige valgene, er det mye lettere å havne i det mønsteret man har vært i før. For det er der man funker.

ISOLASJON: Følelsen av isolasjon er til å ta og føle på, selv for en TV-seer Foto: TV 2

Mot slutten av serien følger vi flere flergangskriminelle i livet utenfor de fysiske fengselsmurene. Her ser vi at utfordringen ikke alltid er livet innenfor, men vel så mye livet utenfor. Uten å si det direkte peker «Petter i fengsel»på hvordan systembitene må bli flinkere til å koordinere for at omsorgsbiten i kriminalomsorg skal trå i effekt.

les også Fra rusavhengig til barista: – Jeg gleder meg til hver arbeidsdag

«Håper det er siste gang jeg ser deg her inne. Ta vare på deg sjæl!» er en vanlig oppfordring når fangene slipper ut etter endt soning. «Petter i fengsel» viser at det er akkurat dette de ikke klarer.

Og at dét er det egentlige fengselet.

Publisert: 04.03.20 kl. 21:27

Les også

Fra andre aviser