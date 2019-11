EKS: Kelsey Grammer og Camilla Grammer på Grammy-utdelingen i Los Angeles i 2010. Foto: Chris Pizzello / AP

«Frasier»-stjernen Kelsey Grammer om ekskona Camille Grammer: – Patetisk

Trodde du at den offentlige skittentøyvasken var over? Tro om igjen.

Selv om det snart har gått ti år siden Kelsey Grammer (64) ble skilt fra Camille Grammer (51), er forholdet fortsatt betent. Den amerikanske TV-veteranen går ikke av veien for å rippe opp i gamle sår.

I et nytt intervju med TV-reporter Graham Bensinger, forklarer Grammer at han egentlig ikke snakker så ofte om eksen, samtidig som han retter et spark mot henne:

– Hun bruker jo så mye av sitt liv på å snakke om meg, noe som jeg synes er ganske patetisk, sier han.

Den amerikanske skuespilleren, kjent fra komiserier som «Cheers», «Frasier» og «Boss», fortsetter likevel med å utbrodere turbulensen rundt bruddet med Camille – kjent gjennom realityserien «The Real Housewives av Beverly Hills».

Blant annet forteller Kelsey at Camille sa hun ville skilles samme dag som han gravla moren sin, for 12 år siden.

– En måned etter at jeg fikk hjerteinfarkt, døde moren min. Min tredje kone bokstavelig talt eksploderte over noe og sa «jeg er ferdig, jeg vil ut av dette. Jeg vil skilles, og blablabla», sier Grammer og hevder at det var samme diskusjon de hadde hatt de siste åtte årene.

– Jeg ble trøtt av det og innså der og da at jeg var ferdig med henne, at jeg ikke ville bli i dette forholdet lenger Litt under ett år senere, satte jeg sluttstrek.

NY KONE: Kelsey Grammer og Kayte Walsh på Oscar-utdelingen i L.A. i fjor. Foto: DANNY MOLOSHOK / X01907

Kelsey og Camille var gift i 13 år og har to barn på 17 og 14 år sammen. Grammer har i tillegg ett barn fra sin første kone, og han har siden fått tre barn med kone nummer fire, Kayte Walsh (38).

Fox News omtaler det ferske intervjuet, og de har forsøkt å få en kommentar fra Camille Grammer. Hennes agent har ikke besvart henvendelsene.

Da Kelsey og Camille ble skilt, fikk hun halvparten av hva skuespilleren skal ha tjent i de årene de var gift i skilsmisseoppgjør – angivelig rundt 260 millioner kroner.

Ett år etter skilsmissen uttalte Grammer til CNN:

– Jeg vil gi et råd til kvinner som sier «jeg vil ha skilsmisse» som en slags taktikk. Hvis du sier det nok ganger, så får du en.

Den offentlige skittentøyvasken rundt skilsmissen ble brettet ut i dokuserien. Ikke minst vakte det oppsikt da Grammer avsluttet ekteskapet over SMS.

Før bruddet var et faktum, gikk Grammer med på å være med i en scene i «The Real Housewives», noe han i ettertid har beskrevet som en slags avskjedsgave.

– Det var min måte å si «Se, du har alltid ønsket å bli berømt, vær så god», har han forklart.

NY MANN: Camille Grammer og David C. Meyer på en veldedighetsgalla i Beverly Hills i fjor. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Kelsey Grammer var ikke enslig lenge etter bruddet. I 2011 giftet han seg på nytt med den britiske flyvertinnen Kayte Walsh. Han har innrømmet at han innledet forholdet til Walsh ete halvt år før han ble skilt fra Camille.

Camille, som har beholdt Grammer som etternavn inntil nylig, giftet seg på nytt i fjor høst med advokaten David C. Meyer (57). På Instagram kaller hun seg nå Camille Meyer.

