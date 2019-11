LYKKELIGE: Miriam Sandvik og Espen André Rødnes. Foto: PRIVAT

«Jakten»-frierne Miriam Sandvik og Espen André Rødnes forelsket seg i hverandre

Ingen av dem fant lykken med bøndene de prøvde å sjekke. I stedet har Miriam Sandvik (22) og Espen André Rødnes (27) funnet hverandre.

TV-seerne har de siste ukene blitt forholdsvis godt kjent med de to frierne. Miriam prøvde å sjekke opp Målselv-bonden Andre Johansen (23), mens Espen kastet seg inn i kampen om hjertet til Båstad-bonden Inger Lund (29).

Miriam, som tidlig utpekte seg som Andrés favoritt, overrasket TV-seerne og bonden da hun brått trakk seg rett etter å ha ankommet gården. Espen på sin side, ble på gården helt til Inger bestemte å sende ham hjem. Det skjedde i mandagens episode.

En tårevåt Espen tok imot den nedslående beskjeden, mens han fortalte til TV-kamera at han hadde trodd at han var den rette for Inger.

Det TV-seerne ikke vet, er at Espen ikke var ulykkelig særlig lenge. Og TV-seerne som hadde håpet at Miriam etter hvert skulle finne tilbake til «sin» bonde, blir skuffet. Etter innspillingen har nemlig Miriam og Espen blitt kjærester.

– Når man blir dumpet, kommer det gjerne noen følelser, sier Espen om tårene på TV.

– Jeg ga Inger en reell sjanse, og der og da var det trist å bli valgt bort. Jeg var veldig betatt og ville gjerne bli. Men da det ikke gikk, sendte jeg en melding til Miriam etter at jeg kom hjem. Jeg hadde hørt at hun ikke fikk det til med bonden sin heller. Vi bestemte å møtes, og siden har det gått slag i slag, forteller Espen til VG.

De to hadde møttes under de fire bøndenes speed-dater første innspillingsdag, men det sa ikke «pang» da.

– Begge var jo der for en annen, men jeg syntes hun var hyggelig, sier 27-åringen.

ALVORSPRAT: Miriam Sandvik og André Johansen før hun valgte å reise. Foto: SKJERMDUMP/TV 2

Miriam husker at hun tenkte det var litt spesielt av TV 2 å samle 40 single kvinner og menn på et hotell.

– Det var jo sånn at vi frierne hang mer med hverandre enn med bøndene. Tiden med bøndene var jo så tilmålt, sier hun.

– Men Espen og jeg fikk ingen spesiell kontakt der.

Da han tok kontakt etter å ha fått fyken av Inger, ble Miriam sjarmert.

– Mange av vi friere har holdt kontakten, men Espen var den eneste som bodde i Oslo, som meg. Etter alt det styret med André og meg var det godt å kunne snakke med en som hadde vært gjennom det samme.

Ganske tilfeldig er det også at de to bor bare 500 meter fra hverandre, i hver sin blokk.

– Så selv om vi ikke har flyttet sammen, føles det nesten som vi er samboere. Etter at vi møttes i sommer, har vi vært sammen nesten hver dag, ler hun.

HETT: Espen André Rødnes og Miriam Sandvik da de ble kjærester i juli. Foto: PRIVAT

Når de to nå er et par, er det med blandede følelser at de har sett hverandre sjekke på TV.

– Jeg er veldig glad for at jeg selv var med på det, for det er jo litt rart. Men jeg kysset på TV lenge før Espen, så jeg kan ikke si noe. Jeg tror forresten Espen er litt mer sjalu enn meg, smiler hun.

Det benekter kjæresten.

– Egentlig er det vel omvendt. Miriam er nok mest sjalu. Men selvsagt er det litt kjipt å se at den du har fått følelser for, er på date og kysser en annen. Jeg må bare tenke at man var på et annet sted da, og at jeg selv prøvde å sjekke opp en annen dame.

– Hva falt du for ved Miriam?

– Hun er utrolig omsorgsfull og snill. Veldig tålmodig og utrolig pen.

GRÅT: Espen André Rødnes tok det tungt da han ble sendt hjem av Inger Lund. Foto: SKJERMDUMP, TV 2

Miriam roser Espen for at han er med på «alt det rare hun gjør».

– For eksempel har jeg fem hunder. Ikke alle hadde taklet det. Med Espen føler jeg meg trygg. Vi har det veldig bra.

Nå synes paret det skal bli godt å kunne vise for all verden at det er de to. Til nå har de nemlig måttet ligge lavt i terrenget. Kun de aller nærmeste har vært informert.

– Men vi vet at det har gått noen rykter på Jodel, sier Miriam.

SJEKKEBONDE: Inger Lund omgitt av Espen André Rødnes og sine to gjenværende friere, Gjermund Lien Dahl (t.v.) og Simen Kummeneje. Foto: TV 2

Bonden Inger klandrer ikke Espen for at han raskt beveget seg videre. Hun synes det er koselig at han og Miriam har blitt kjærester.

– Bønder og friere var jo der for å finne kjærligheten, og at det kan skje på kryss og tvers, er bare fint. Jeg ønsker Espen alt godt og er glad for at han har det bra, sier Inger, som ennå har to friere å velge mellom.

Også André er fortrolig med utfallet.

– Jeg har fått med meg at mange seere hadde håpet på noe mer mellom Miriam og meg, men jeg er glad for at hun og Espen har funnet hverandre. Jeg ønsker dem lykke til videre, sier bonden, som også har to resterende friere på gården.

