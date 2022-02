DRAMA: Sophie Elise var tydelig opprørt etter Isak Dreyers reaksjon på «Torpet»-innsjekken på «Farmen»-gården.

«Farmen»-drama mellom Sophie Elise og Isak: − Ufølsomt

Sophie Elise Isachsen innrømmer på TV at hun har følelser for Isak Dreyer. Så blir det dårlig stemning.

– Jeg har følelser for Isak, og jeg synes det er vanskelig å ikke sove med ham. Så jeg lurer på: Skal jeg være hjelperen din og sove der, eller vil du ha en annen hjelper hvis det blir sånn at jeg sover en annen plass, spør Sophie Elise Isachsen ukens storbonde, Øyunn Krogh, i tirsdagens episode av «Farmen Kjendis».

Så sjekker «Torpet»-vinner Marna Haugen inn på gården, og det blir full klinsj.

Alle «Farmen»-deltagerne har nemlig gjort en avtale om at når en utfordrer eller «Torpet»-vinner kommer inn, så skal personen velges som førstekjempe.

En kvinnelig innsjekk betyr dermed at alle guttene er sikret til den kommende finaleuken dersom avtalen overholdes.

Reaksjonen til guttene er deretter: Jubling, «high fives», og gratulasjoner – foran jentene som etter all sannsynlighet står i fare for å ryke ut.

REAGERER: Sophie Elise Isachsen synes guttenes reaksjon på «Torpet»-innsjekken var ufølsom.

– Jeg syns det er jævlig urettferdig. Dere har gått faen meg i ukevis uten å være utsatt. Og vi har vært utsatt hver jævla uke, jeg er så sliten at jeg omtrent dæver, sier Dorthe Skappel før hun brøler i frustrasjon.

– Jeg synes det er jævlig ufølsomt. Hadde det kommet en gutt hadde jeg ikke stått og jublet, sier Isachsen.

Tydelig såret

Dreyer er blant dem som føler seg trygg på å være sikret til finaleuken, og gir klart uttrykk for det foran Isachsen.

– Det som irriterer meg er at jeg og han i en sånn her situasjon, så kommer han bort og sier at «det er bare å gratulere», bare på kødd. Jeg har gjort alt for at han skal ha det bra og være trygg og bli forstått, sier en gråtkvalt Isachsen.

Hun er tydelig opprørt i episoden og tar til tårene i samtaler med Kjersti Grini og Øyunn Krogh.

Isachsen sier hun ikke hadde brydd seg så mye dersom det gjaldt en av de andre guttene.

– Men at det kom fra Isak, som jeg virkelig har kommet nær her og gjort mye for, og stått veldig bak i alle ting han har gjort – jeg skjønner at han ikke mente noe med det, og at det skjedde fort – men det er uansett jeg som sitter her etterpå alene og er lei meg.

VG har vært i kontakt med Isachsen som ikke ønsker å kommentere denne saken. Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra Dreyer.

Ordnet opp

Til tross for dårlig stemning kommer det imidlertid frem at Isachsen og Dreyer ordner opp i løpet av episoden.

– Jeg vet at Isak er en så fin og god person og at den kommentaren ikke var ment som noe mer enn en spontan reaksjon.

Hun sier hun ikke opplevde det som slemt, men som ufølsomt der og da.

– Det gikk ikke så lang tid, og så sa han ordentlig unnskyld og at han ikke mente det på en måte. Og det vet at jeg at han ikke gjorde. Jeg bare trengte en person i det øyeblikket som «backet» meg litt, og da jeg ikke fikk det ble jeg ganske lei meg. Men det går bra nå.

Det har vært tydelig at Isachsen og Dreyer har funnet tonen på «Farmen»-gården.

På TV-skjermen har de tidligere blitt vist gående arm i arm, og de har gjentatte ganger delt seng. I søndagens episode snakket de for første gang selv om relasjonen dem imellom.

Da Isachsen dro på innspilling i fjor vår hadde hun vært sammen med sin daværende kjæreste Kasper Kristoffersen (27) i fem år. Etter at Isachsen kom hjem fra innspillingen, ble det raskt kjent at det var slutt mellom dem.

– Man vet aldri hva som skjer i noens forhold, og det siste halve året vi var sammen, skjedde det mye. De fleste vet hvordan det er – det ble nesten slutt, så ble vi sammen og så nesten slutt igjen. Vi var veldig ferdig som kjærester, og begge visste det, sa Isachsen til VG i midten av januar.