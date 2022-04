VENNER: Daniel Kvammen ble glad i konkurrentene, og sier at det er noe spesielt ved «å gå gjennom ild og vann sammen».

Ut av «Kompani Lauritzen» i tårer: − Eksplosiv lengsel etter kjæresten

Daniel Kvammen (33) lengtet ekstremt hjem, men da alt var over, kom likevel tårene han hadde lovet seg selv å holde inne.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Kvammen og Ruben Markussen (27) måtte i dimmekamp etter at gjengen hadde blitt kraftig testet i stressmestring.

– For meg var det åpenbart at jeg ikke kom til å vinne fra det øyeblikket jeg så oppgaven, sier Kvammen til VG.

Artisten befinner seg hjemme på Geilo på påskeferie og ber om å bli intervjuet over e-post.

– Det var den verst tenkelige oppgaven jeg kunne få, så jeg hadde egentlig begynt å prosessere tapet allerede før vi hadde startet spillet, forklarer Kvammen.

Etter duellen kom tårene, selv om han hadde lovet seg selv ikke å gråte på kamera.

TÅREVÅT: Det rant over for rekrutt 37, Daniel Kvammen, etter dimmekampen.

– Hvorfor var du så motstander av å gråte foran TV-seerne?

– Jeg har vel litt sånn klassisk mannskompleks når det gjelder de aller såreste følelsene. Jeg tør liksom ikke å vise dem helt frem.

33-åringen opplyser at han er oppdratt til man skal være tøff og ha kontroll.

– Det høres kanskje rart ut i og med at jeg er en låtskriver og artist, som lager ganske emosjonelle låter. Jeg har tross alt laget en hel plate som er dedisert til gutter som gråter, sier han og sikter til fjorårsutgivelsen «Guta som gret».

FORNØYD: Daniel Kvammen, her under et annet intervju med VG nylig.

Kvammen har vært åpen om livets skyggesider, i intervjuer, podkaster, musikken sin – og så sent som i forrige uke i en lang reportasje i VG Fredag.

– Men det er liksom noe helt annet å vise følelsene på TV for en hel nasjon. Så derfor var vel ikke det noe jeg i utgangspunktet var komfortabel med. Jeg synes kanskje det var litt flaut?

Kvammen har imidlertid landet på at det er veldig fint å dele og være «klink ærlig».

– Det er noe stort i å dele det man bærer på.

KJÆRESTER: Vilde Darvik og Daniel Kvammen.

For tre år siden fant Kvammen kjærligheten i Vilde Darvik (32).

– Å komme hjem til henne, var som å komma HJEM, med store bokstaver, presiserer han og beskriver kjæresten som sin rettesnor i livet.

– Jeg tar sjelden store eller små avgjørelser før vi to har snakket sammen. Derfor var oppholdet på «Kompani» lærerikt. Men det gikk etter hvert opp for meg at jeg var ganske «lost» uten Vilde, noe som førte til at jeg altså fikk veldig stor hjemlengsel.

Kvammen presiserer at han er en fyr med stor gjennomføringsevne og «voldsomt tunnelsyn», en som ofte kjører på uten å reflektere så mye over egne følelser.

– Så da lengselen etter kjæresten min først kom, var den eksplosiv, sier han.

Kvammen synes likevel at det var noe fint med å være borte fra hverandre.

– Da får man kjenne på savnet og det at man elsker noen så sterkt også da. Jeg ble veldig bevisst på at hun betydde mye for meg der inne.

PAR I TRE ÅR: Daniel Kvammen snakker varmt om Vilde Darvik.

Oberst Dag Otto Lauritzen (65) konkluderte med at Kvammen var blitt en bedre utgave av seg selv under oppholdet. Kvammen selv beskriver opplegget som «beintøft», og at han møtte seg selv i døra mange ganger.

Musikeren trodde nemlig på forhånd at han kjente seg selv godt.

– Det viste seg derimot at jeg hadde en del å lære om meg selv, særlig om det å være fleksibel i forhold til andre.

Kvammen mener at han har tatt med seg de gode sidene ved seg selv, og lagt igjen noen dårlige ved dørstokken på Setnesmoen.

– Som en litt forfengelig artist med en del ja-mennesker rundt seg, ble militærregimet, med rigide regler, ganske tøft i starten. Særlig i begynnelsen av opplegget fikk jeg en enorm trang til å tulle med hele situasjonen.

STRESSTEST: Daniel Kvammen i lørdagens episode.

Kvammen strevde med å ta innspillingen seriøst.

– Men da jeg ble en kuet rekrutt, ble jeg rett og slett litt flau over egen oppførsel. Man bør jo ikke tulle med et viktig system som Forsvaret. I dag sitter jeg igjen med en enorm respekt for dem som vier livet sitt til å forsvare landet, sier han.

Kvammen unte Markussen seieren i dimmekampen.

– Det var en sterk innsats fra en fin kollega og en med-kompanist.

Noe av det viktigste Kvammen tar med seg fra «Kompani», er at han nå tør å stå enda tryggere i alle følelser.

– Til og med de vanskelige. Jeg har fått så mye fine tilbakemeldinger, støtte og kjærlighet. Folk er fantastiske.

DIMMEKAMP: Ruben Markussen (t.h.) og Daniel Kvammen skulle på kommando finne plass i riktig rute.

For Kvammen er påsken favoritthøytiden.

– Akkurat nå koser jeg meg på påskefjellet på Geilo. Her går jeg på lange skiturer over vidda, og jeg skal holde påskekonserten ute i friluft på høyfjellet ved Hallingskarvet. Og så henger jeg med kjæresten og gamle venner.

PÅSKE: Daniel Kvammen er hjemme i Geilo og deler dette bildet med VGs lesere.

Daniel Kvammen er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.