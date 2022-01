ALVORSPRAT: Mini Jakobsen og Adam Ezzari fikk god kontakt i «Farmen kjendis» og hadde mange åpenhjertige samtaler.

Adam Ezzari betror på TV: Ventet med sex til han giftet seg

Mini Jakobsen (56) stilte Adam Ezzari (23) mange direkte spørsmål i onsdagens «Farmen kjendis». Ezzari innrømmer at det kom litt overraskende.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det er under en pause i arbeidet med ukesoppdraget at de to snakker religion. Blant annet spør Mini om muslimske Adam feirer jul, om kona hans bruker hijab og om han hadde sex før ekteskapet.

Adam, rapper og skuespiller, svarer på alt

– Jeg er en ganske direkte person selv, og synes ofte at det bare er fint å stille spørsmål. Er det ubehagelig, så sier jeg bare fra. Men ja, det kom litt overraskende, sier 23-åringen leende til VG.

Adam svarer Mini at han feirer jul, at kona ikke bruker hijab – og at han «holdt seg unna sex» til han giftet seg.

TV-AKTUELL: Adam Ezzari er blant deltagerne i «Farmen kjendis»

Adam forsikrer at han ikke følte press på å svare på de personlige spørsmålene. Det var faktisk Adam selv som hadde sporet religionspraten over på regler.

– Det er en del av livet mitt og mange andres – ikke bare muslimer, men andre minoriteter – at man ofte føler et ansvar for å forsvare seg på en måte. Man er redd for at folk kan tenke negativt. Jeg tenkte ikke sånn i dette tilfellet. Jeg digger Mini, men det er en realitet at mange føler at de må forsvare sitt syn.

Mini synes selv at spørsmålene han stilte var uskyldige.

– Jeg ser ikke noe problem med å spørre, så får Adam selv velge om han vil svare eller ikke, sier Mini til VG og peker på at han selv har vært i mediene i 30–40 år og «blitt spurt masse».

FOTBALLIKON: Mini Jakobsen.

Selv om Adam ikke hadde planlagt å betro på TV at han ikke hadde hatt sex før han giftet seg i 2020, er han komfortabel med at det nå ble et tema.

23-åringen, som har marokkansk far og norsk mor, bestemte først på ungdomsskolen at han ville bli muslim.

– Men allerede før det hadde jeg klare prinsipper. Jeg forbinder sex før ekteskapet med fest, drikke og tjo og hei. Det er i den sammenhengen flest av mine venner har debutert. Men selv har jeg ikke vokst opp med dette eller hengt mye med jenter, sier han til VG.

Adam har alltid tenkt at sex ikke er noe man har med hvem som helst, men at det må bety noe.

– Etter hvert, da jeg begynte å følge islam, var det ganske naturlig for meg at dette kun skulle være for den dama jeg ender opp med. Hadde jeg ikke vært muslim, hadde jeg kanskje ikke ventet til ekteskap, men jeg hadde uansett ikke vært typen til å ligge rundt.

Adam ble kjent som skuespiller i seermagneten «SKAM» i 2017. Han har alltid syntes det er morsomt når folk tror at han ligget med flere.

– De fleste jeg har møtt de siste årene forventer nemlig det. Alle som spurte meg før jeg giftet meg om hvor mange jeg hadde ligget med, ble overrasket da jeg svarte ingen, sier Adam.

BRUDEBILDE: Adam Ezzari og hans kone i 2020. – Hun ønsker ikke å være offentlig, bildet er fint, så bruk det gjerne, sier Adam.

Men Mini vil vite mer:

– Når du sier Allah, mener du Gud? spør fotball-veteranen sin nye kamerat på TV.

Adam svarer: – Ja, Allah betyr Gud på arabisk. Så Gud og Allah er samme ord.

Mini gestikulerer og roper når han skal forklare hva han forbinder med uttrykket «Allah u akbar», når han hører det på TV.

Adam svarer spøkefullt:

– Da forventer man at det skal komme en bombe?

– Ja, nesten, svarer Mini.

Adam forklarer Mini at «Allah u akbar» bare betyr at Gud er størst.

– Det betyr ikke noe mer enn det, sier han.

NYSGJERRIG: Mini Jakobsen forklarer her til Adam Ezzari at han liker å diskutere, og at religion er ganske interessant.

Adam, som studerer til å bli lærer, sier til VG at han synes det er greit å forklare begrepene på TV.

– Jeg er jo vant med at mange vet lite om den religionen jeg har, så jeg synes først og fremst det er gøy og interessant og lære bort. Når det gjelder samtalen mellom Mini og meg, så var den positiv. Det er sånn man skaper forståelse, ved å lære av hverandre. På den måten bekjemper man fremmedfrykt også, uten at jeg beskylder Mini for å ha fremmedfrykt.

Adam synes imidlertid det er synd at lovprisingen på arabisk kobles til terrorisme.

– Det har ikke noe med hverandre å gjøre. Men samtidig er det en realitet. Mini er ikke alene om det. Det er dessverre utrolig mange som forbinder islam med terrorisme og farlige folk. Jeg håper at jeg kan vise et positivt ansikt, så folk kan se at muslimer er helt vanlige.

«SKAM»-KOLLEGER: Mutasim Billah, Adam Ezzari, Simo El,Yousef Hjelde Elmofty og Cengiz All i Oslo i 2017.

Mini sier til VG at «en så gammel mann som ham, selvsagt burde vite at Allah betyr Gud».

– Men jeg visste ikke det. Ofte når vi ser på TV, om situasjoner i Midtøsten, så hører man bare de ordene. Jeg vil tro at mange tenker terrorister og alt det der. Men kan jeg bli opplyst og få kunnskap om islam, så er jeg glad for det.

– Hva er ditt eget forhold til Gud?

– Jeg er døpt, konfirmert og gift i kirken, men er ikke kristen. Det finnes ting som vi ikke kan forklare, og jeg utelukker ikke ting.