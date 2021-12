DEPRIMERT SERIE-DATER: Ulrikke Falch i «Ligge – kunsten å komme over eksen».

TV-anmeldelse «Ligge – kunsten å komme over eksen»: Laber ligging

Hverken romantisk, dramatisk eller morsom.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Ligge – kunsten å komme over eksen» («Ligga – konsten att komma över sitt ex»)

Svensk dramakomedie i åtte episoder

Premiere på Discovery+ 25. desember

Manus og regi: Lina Åström

Med: Ulrikke Falch, Clara Henry, Amy Deasismont, Dilan Apak, Rebecka Hemse, Tina Pour Davoy, Ulla Skoog

Line (Falch) er blitt dumpet etter en kort, men intens romanse med Julia (Pour Davoy). Hun er knust, men Elin (Henry), som hun bor sammen med, vet råd:

Den beste måten å eliminere kjærlighetssorg på, er å ligge den bort. Ha sex så ofte, og med så mange mennesker, som mulig. Elin setter opp en profil på en datingapp og går i gang. Hun avtaler dater med så mange kvinner som Line har tid til å smette inn mellom skiftene på burgerrestauranten.

Line, et daft og selvmedlidende menneske, blir kastet ut i det. Men det er jo et ork å skulle møte nye mennesker og ligge med dem hele tiden. Det har utallige TV-serier har lært oss tidligere.

OG KLEINERE SKAL DET BLI: Ulrikke Falch og Amy Deasismont i «Ligge – kunsten å komme over eksen».

Datene er kleine, selv om de i og for seg av og til bærer frukter. «Jeg må bare ... » og «jeg må gå og tisse», unnskylder Line seg gjerne. Innimellom forteller hun idiotiske løgner som er nødt til å lande henne i den mest pinlige typen trøbbel. Som at hun snakker fransk, eller at moren hennes har fått kreft.

«Ligge», et slags umodent skandinavisk generasjon Z-svar på «The ‘L’ Word», bærer preg av at den er produsert på et minimalt budsjett og under en pandemi.

Jeg vil tro at byen vår heltinne befinner i, er Stockholm, men eksteriørene er så fåtallige og lite fortellende at det er vanskelig å føle seg sikker. Klubbene og restaurantene Line og datene hennes frekventerer, virker folketomme og vakuumpakkede. Universet serien prøver å etablere, mangler fullstendig oksygen.

MELLOM SLAGENE: Ulrikke Falch (til venstre) og Clara Henry i «Ligge – kunsten å komme over eksen».

Vi får vite at Line har en mor fra Oslo og en pappa fra Borås, og at hun har studert til å bli sosionom. Men «Ligge» gjør ingen forsøk på å fortelle oss hvem de andre menneskene i den er. Ikke kvinnene Line dater. Ikke Elin, som hun bor sammen med. Ikke Julia, hennes store kjærlighet.

I stedet sløser den bort en halv episode på en aldeles umorsom diskusjon om hvorfor det heter «MILF» og ikke «MILTF». Du kan droppe de seks episodene i midten, uten å gå glipp av noe vesentlig.

TAPRE SMIL – MEN LITE Å LE AV: Clara Henry (til venstre) og Ulrikke Falch i «Ligge – kunsten å komme over eksen».

Ulrikke Falch er anemisk inntil det irriterende i hovedrollen, og spesielt kraftløs når dialogene vil at hun skal være morsom. Clara Henry kommer bedre fra det – trass i at manusforfatter og regissør Lina Åström har glemt å skrive en rolle til henne.

En skandinavisk serie for ungdom og unge voksne om jenter som liker jenter, er ingen dum idé på papiret. Men at «Ligge» fikk ta skrittet fra papiret til skjermen, er et mysterium.

Anmelderen har sett hele serien