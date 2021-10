forrige

fullskjerm neste UTE: Alejandro Fuentes og hans dansepartner Maria Lie Ramella måtte forlate «Skal vi danse» forrige lørdag. Det var det 443.000 seere som fikk med seg da det skjedde. 1 av 2 Foto: Espen Solli / TV 2

Den viktige TV-krigen: − Vi trenger et leirbål vi kan samles rundt

TV-krigen mellom «Stjernekamp» og «Skal vi danse» fortsetter med full styrke. NRK og TV 2 kjemper om seerne med nebb og klør. Men samtidig har de en felles interesse av å samle flest mulig foran TV-skjermen på en lørdagskveld.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

– Dette er programmer som er med på å skape en viktig og fornyet interesse for lørdagen som TV-kveld, sier eksternredaktør i NRK, Petter Wallace til VG.

Forrige helg var det 733.000 som fulgte direktesendingen av «Stjernekamp», mens det var 443.000 som valgte «Skal vi danse». Før helgen var over, hadde seertallene økt til henholdsvis 807.000 og 543.000.

– Dette er felles opplevelser som er så viktige. Direkte-opplevelsen som denne typen programmer byr på er viktige for familien, for identiteten vår. Ellers tenker jeg vi fort kan bli veldig ensomme, sier Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2 til VG.

Det er Marianne Massaui, TV-sjef i mediebyrået MediaCom også opptatt av.

– Vi trenger et leirbål vi kan samles rundt. Det er veldig hyggelig at både NRK og TV 2 har hvert sitt sterke konseptet som fanger så utrolige mange seere, sier Maassaui til VG.

Wallace mener at nettopp det å skape felles arenaer er en del av jobben til en allmennkringkaster.

– Vi har behov for disse fellesopplevelsen. Vi har behov for å møtes rundt kaffemaskinen på jobben og diskutere det vi har sett på TV i helgen. Dette er ikke blitt borte selv om vi er glad i å se programmene når vi vil.

VIKTIG: Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2 er opptatt av de viktige fellesopplevelsene: At vi kan samles rundt felles opplevelser er viktig. Ellers tenker jeg vi fort kan bli veldig ensomme, sier hun.

Wallace legger vekt på at både NRK og TV2 har en gjensidig glede av hverandre på lørdagskvelden.

– To så sterke formater som «Stjernekamp» og «Skal vi danse» er med på å skape og fornyer interessen for lørdagen som TV-dag. Vi vet at det ikke har vært like lett i andre land – og ja vi vet at mønsteret peker mer og mer over til strømming. Men at vi likevel klarer å samle folket foran TV-skjermen både på fredager, lørdager og søndager, synes jeg er veldig bra, sier Wallace.

FORNYER INTERESSEN: Stjernekamp» og «Skal vi danse» er med på å skape og fornye interessen for lørdagen som TV-dag, sier eksternsjef i NRK, Petter Wallace.

– Nå som vi er på vei tilbake i mer normal gjenge igjen og folk igjen kanskje er mer slitne på fredager, er det godt å kunne samles rundt TV-apparatet. Helgeunderholdningen er fyrtårnet i lineær TV og en viktig del av samfunnsoppdraget til TV 2, sier Haldorsen.

Så langt denne sesongen kan NRK og «Stjernekamp» skilte med til sammen 767.000 seere i snitt. Dette er tall som fordeler seg med 664.000 direkte-seere og 103.000 på strømmetjenesten NRK TV. Tilsvarende tall for «Skal vi danse» er totalt 616.000, fordelt på 451.000 direkte-seere og 165.000 på strømmetjenesten TV 2 Play.

– Det jeg ser er to sterke konsepter som vises på likt. Da må man velge og det påvirker også strømmetallene. Det jeg også ser er at «Stjernekamp» for mye mer oppmerksomhet i andre medier enn «Skal vi danse» gjør. Noe som også er med på å påvirke interessen for programmet, sier Marianne Massaui.

MÅ VELGE: – Det jeg ser er to sterke konsepter som vises på likt. Da må man velge og det påvirker også strømmetallene, sier TV-sjef Marianne Massaui i MediaCom

Det er en oppfatning medieekspert Arne-Inge Christophersen deler med henne:

– Når VG for eksempel som er størst følger «Stjernekamp» så tett, kaster terning etter hvert som artistene opptrer og lar leserne også kaste terning og vurdere innsatsen, så er dette med på å øke interessen for «Stjernekamp». Dessuten er artistene som er veldig flinke til å bruke sosiale medier til å markedsføre seg selv og hva de gjør gjennom hele uken. Se bare hvordan Carina Dahl engasjerte sine følgere da hun mistet stemmen for to uker siden, sier Arne-Inge Christophersen til VG.