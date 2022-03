FILMAKTUELL: Joshua Bassett, her på premieren til Disneys nye «Better Nate Than Never» i Hollywood 15. mars.

Joshua Bassett ble alvorlig syk av stress og hatmeldinger

Joshua Bassett (21) sier han fikk drapstrusler etter at hans påståtte eks, Olivia Rodrigo (19), slapp hitlåten «Driver’s License» i fjor. Selv havnet han på sykehus.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Allerede i fjor sommer snakket Bassett med bladet GQ om hjertesvikten han ble rammet av kort etter at Rodrigos ballade gikk til topps på listene verden over. Da forklarte han helsesituasjonen var årsaken til at han ikke kommenterte alle ryktene.

Nå utdyper Disney-stjernen i et langt intervju med People at han mener sykdommen var en direkte følge av stress, blant annet på grunn av all turbulensen etter Rodrigos låtslipp.

TV-PAR: Olivia Rodrigo og Jshua Bassett i « «High School Musical: The Series» på Disney + i 2020.

Bassett forteller at han fikk masse hatmeldinger og ble truet på livet i sosiale medier – og at den stressfylte situasjonen satte ham fullstendig ut.

– Hver dag ble jeg dårligere og dårligere. Jeg sov 16 til 20 timer hver dag og klarte ikke å stå oppreist i mer enn 30 sekunder.

Kort tid senere endte han på sykehus med hjertesvikt og septisk sjokk. Der ble han i ni dager.

Rykteflom

På TikTok og andre sosiale medier hadde folk da spekulert vilt rundt det som ble antatt å være såre låtbetroelser etter Rodrigos angivelige brudd med Bassett. Rodrigo og Bassett, som spilte kjærester i «High School musikal: The Series» på den tiden, bekreftet aldri at de var kjærester før det påståtte forholdet brått var over.

Bassett skal nemlig ha dumpet Rodrigo til fordel for en annen Disney-skuespiller, Sabrina Carpenter (22).

«Driver’s License», der Rodrigo synger om å miste kjæresten til en blond rival, føk rett til topps på Billboard Hot 100 i USA, VG-lista og en haug med andre land. Låten er den raskeste noensinne til å runde 100 millioner lyttinger på Spotify.

Trekantdramaet ble også gjenstand for humor i «Saturday Night Live».

Spekulasjonene ble ikke færre da Bassett en ukes tid etter Rodrigos lansering serverte egen låt med tittelen «Lie, Lie, Lie». Bassett sier til People at hans egen låt for lengst var planlagt lansert akkurat da, helt uavhengig av Rodrigos låt, og at den ikke var et svar til Rodrigo.

Men gleden over egen låt glimret med sitt fravær i all kontroversen.

– Jeg kjente bokstavelig talt at hjertet sviktet. Det var tydelig for meg at det ikke bare var snakk om angst. Jeg skjønte at dette var ille, sier han til bladet, der han pryder forsiden på fredagens utgave.

Bassett har selv delt forsiden på Instagram, der han takker bladet for en «vanskelig, men viktig samtale»:

På sykehuset skal ha Bassett ha fått diagnosen septisk sjokk, som ifølge Store Medisinske Leksikon er en alvorlig tilstand med sviktende vevsgjennomblødning hos en pasient med blodforgiftning.

– Legene sa at om jeg hadde drøyd lenger enn 12 timer med å dra til sykehuset, så ville jeg dødd i leiligheten min, sier 21-åringen, som også skal ha blitt informert om at helsesituasjonen kan ha oppstått på grunn av stress.

NYE KOLLEGER: (F.v.) Norbert Leo Butz, Michelle Federer, Rueby Wood, Aria Brooks, Lisa Kudrow og Joshua Bassett på premieren til «Better Nate Than Never» i Hollywood 15. mars.

Selv om han kom fysisk til hektene på sykehuset, var han mentalt langt nede også etter utskrivelsen.

– Jeg var faktisk enda mer deprimert og stresset, sier artisten og skuespilleren.

Men han skrev låter, «Crisis», «Secret» og «Set Me Free». De ble skapt gjennom smerte. Og da alle tre ble sluppet i desember i fjor, skjøt ryktene fart igjen.

– Den påfølgende uken var verre enn hele året til sammen, sier han.

Siden har han kommet seg opp igjen, ved hjelp av terapi, meditasjon og yoga.

– I løpet av det siste året ble mange av mine verste mareritt til virkelighet. Men samtidig fant jeg ut at jeg alltid klarer meg, og at alt kanskje til og med var til det beste, sier han.

Bassett har også snakket om seksuelle overgrep i barndommen og ungdommen. Også dette har han fått hjelp til å bearbeide gjennom terapi.

For tiden er 21-åringen aktuell i den nye Disney-filmen «Better Nate Than Never». Fortsatt er det en godt bevart hemmelighet hva som egentlig skjedde mellom Rodrigo, Carpenter og Bassett – og hvordan stoda er mellom de to sistnevnte i dag.

Én uke etter Bassetts låtslipp i fjor, lanserte Carpenter sangen «Skin», som fansen mente var et direkte stikk til Rodrigo. Hun har heller ikke bekreftet at det stemmer. Carpenter har også spilt i flere serier. I tillegg er hun kjent som svenske Zara Larssons duettpartner på 2020-låten «Wow».

