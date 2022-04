ÅPENHJERTIG: Sarah Natasha Melbye snakker for første gang åpent om kjærlighetslivet. Her under møtet med VG.

Sarah Natasha Melbye: − For pokker stolt av den jeg er!

Sarah Natasha Melbye (46) har vært samboer med Cathrine Zaborowski (50) i mange år, men først nå er tiden inne for å snakke om det.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Forholdet mitt til Cathrine har ikke vært noen hemmelighet eller noe som har vært skjult i det hele tatt, men jeg har alltid vært veldig privat, sier Melbye til VG

Det var et valg hun tok tidlig, om at hvis hun skal ha en offentlig jobb, så skulle i hvert fall privatlivet ikke være offentlig.

– Jeg liker å ha privatlivet mitt for meg selv, og jeg skjønte fort at det var mulig, selv om folk jeg møtte i bransjen sa at det aldri kom til å gå. Så det har altså ikke vært noe hemmelighetskremmeri eller sniking. Jeg har bare ikke snakket om kjærlighetslivet mitt offentlig. Og jeg kommer nok til å fortsette å være like privat privat, sier hun og smiler.

PAR: Sarah Natasha Melbye (t.v.) og Cathrine Zaborowski.

Likevel er viktig for Melbye å dele noe av det aller mest personlige akkurat nå. Alt startet med at hun satt og så på nyhetene på TV.

– Så kom det en sak om mangel på rettigheter i land som er ekstremt tett på oss. Det fikk meg til å tenke på at hvis vi ikke kan historien godt nok, og er obs på hvordan vi har kommet dit vi er i dag, så kan det fort gå feil vei igjen.

Ble TV-serie

Melbye trodde hun visste mye fra før.

– Så slo det meg at denne historien her, som gjør at jeg kan leve som meg, den kan jeg ikke godt nok. Da ramlet liksom polletten ned. Noen har tatt disse vonde, harde kampene før oss, og jeg skjønte at jeg måtte vite mer – og at da trenger sikker flere enn meg å vite mer.

Det som startet som research for egen del, har resultert i dokumentarserien «UT», som har premiere på Discovery+ og TVNorge i slutten av april. Melbye er redaktør.

BYKVINNE: Sarah Natasha Melbye, her på Skillebekk i Oslo, nær hjemmet.

– Vi presenterer deler av Norges homohistorie gjennom øynene – og hjertene – til over 50 kjente nordmenn. Underveis ble jeg så berørt av alle som snakket om mangel på representasjon. Det gjorde meg mer bevisst på hvor viktig stemmene er, og at vi som er synlige i offentligheten, har en mulighet.

Tiden moden

Derfor snakker Melbye nå åpent ut i VG om kjæresten, Cathrine Zaborowski, tidligere landslagsspiller i fotball. De to møttes gjennom felles kjente for mange år siden og bor sammen i Oslo.

– Med denne serien blir det naturlig å snakke om ting jeg ikke har snakket om. Jeg har ikke forsøkt å late som jeg er noe jeg ikke er, for jeg er da for pokker stolt av den jeg er! sier Melbye og ler.

Info Fakta om «UT»: Dokumentarserie i fire deler.

Anledning: 50 år siden straffelovens paragraf 213 ble opphevet, og det ikke lenger var forbudt å leve som homofil i Norge.

Sarah Natasha Melbye har skrevet manus og er redaktør.

Over 50 norske kjendiser deltar, deriblant Gro og Anja Hammerseng-Edin, Carl Martin Eggesbø, Tora Dahle Aagård, Brita Møystad Engseth, Karsten «Big Daddy» Marcussen, Sval Rosenløv Eeg, Jan Thomas, Noman Mubashir, Silje Nordnes, Arve Juritzen, Amal Aden, Niklas Baarli, Tuva Syvertsen, Anne Holt og Adam Schjølberg.

Produsert av Teddy TV og Nordic Screens.

Premiere 27. april på Discovery+/TVNorge. Vis mer

TV-profilen innrømmer at hun tidligere har vært redd for «å si noe feil».

– Dette er jo så personlig, og som offentlig person veier ordene tungt. De kan havne utenfor kontekst og skape overskrifter. Men man må innse at ingenting er feil. Jeg snakker bare for meg selv. Alle snakker kun for seg selv.

Derfor synes hun er fint at alle nå får vite.

– Kanskje denne prosessen med TV-serien, hvor jeg fikk gjøre det jeg er god på, ga meg det sparket i rumpa som jeg trengte. Jeg har alltid vært trygg på meg selv. Også rundt dette med hvem jeg forelsker meg i. Og nå er jeg ikke redd for å si noe feil lenger, sier hun og legger til:

– Kanskje kan det bety noe for noen at jeg forteller.

Om skam

– I serien snakker alle ut om prosessen med å akseptere egen legning. Hvordan har din egen prosess vært?

– Jeg kan ikke påstå at den har vært veldig vanskelig, men når jeg sier det høyt, så tar jeg meg i å tenke at det ikke er helt sant, svarer Melbye.

I mange år var den kjente programlederen – i likhet med mange av de andre – spesielt opptatt av ikke å bli satt i bås og få en merkelapp.

– Jeg måtte bli ganske voksen før jeg skjønte at den frykten nok handlet om en form for skam. Men ikke nødvendigvis på den måten at jeg som person hadde en indre skam rundt meg selv. Historien ligger inni oss, rett og slett, mener Melbye.

FERIEBILDE: Cathrine Zaborowski (t.v.) og Sarah natasha Melbye i Italia i 2019.

Melbye tror skamfølelsen er både bevisst og ubevisst. For henne var den det siste.

– Jeg ser jo på meg selv som et åpent og inkluderende menneske, Men har jeg vært åpen og inkluderende mot alle andre, men ikke meg selv?

Jubileum

Hun sier at det gjenstår mange kamper.

– Ingen skal behøve å kjenne på skam. Det er viktig at vi ikke sover i timen. Og så er det jo et jubileum i år, sier hun og sikter til at det er 50 år siden «homoloven» ble opphevet, og det ikke lenger var forbudt å leve som homofil i Norge.

– Unge kan tenke at det er lenge siden, men det er ikke det, sier Melbye.

– Når forsto du at du forelsket deg i jenter?

– Det var ikke noe spesielt tidspunkt. Sånn har det liksom alltid vært. Jeg har vært sammen med både gutter og jenter.

FORELSKET: Sarah Natasha Melbye og Cathrine Zaborowski har holdt sammen i mange år.

Melbye og Zaborowski har vært skånet for fordommer privat.

– Vi er voksne, trygge på oss selv og har en god krets med venner og en støttende og fin familie rundt oss. Men vi vet at vi ikke nødvendigvis er representative, og at mange andre opplever fordommer.

Men utfordringer støter de på.

– Som for eksempel når vi skal på ferie til utlandet og må google hvor vi kan reise uten å måtte late som om vi ikke er et par.

Bonusmamma

Da Melbye ble sammen med Zaborowski var det som «å lande».

– Jeg er lykkelig og har fått en ro. For mange år siden fant jeg kjærligheten, min person. Mitt menneske. Det unner jeg alle. Cathrine er rett og slett verdens snilleste. Vi er en veldig, veldig god match. Vi komplementerer og utfyller hverandre på alle måter.

Melbye blir også varm i blikket og myk i stemmen når hun snakker om bonussønnene på 20 og 23 år.

– Jeg har hatt dem i livet mitt i veldig mange år, og det er så fint.

REALITY: Sarah Natasha Melbye har ledet flere TV-serier, som «Skal vi stupe» i 2013. Her med Tobias Santelmann (t.v.) og Odd-Magnus Williamson.

Melbye, som ledet den aller første runden av «Farmen» i 2001, og ellers er kjent fra blant annet «Big Brother», «Vil du bli millionær», «Tid for reise», «Sarahs fornemmelse av kultur», «Skal vi stupe» og Maskorama-podkasten, er glad for å presentere noe helt annet nå.

– De jobbene jeg har hatt i 30 år, på radio, TV og podkast, har i hovedsak vært underholdning og gøy. Det føles ekstremt godt nå å kunne bruke stemmen sin på noe som dette, som betyr noe.

Det vanskeligste med å lage «UT» var å velge ting bort.

– Vi er forberedt på reaksjoner på at vi burde hatt med mer tematikk og flere folk. Men det er fint, for da kan det lages mer TV på dette. Det blir aldri nok.