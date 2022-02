AMPERT: Kjersti Grini og Niklas Baarli havnet i klinsj.

Heftig oppgjør på «Farmen»: − Vondt og vanskelig

Niklas Baarli (32) stemplet Kjersti Grini (50) som «illojal «og «Judas» før han valgte henne til førstekjempe.

Sjelden har man sett at stemningen blir så dårlig under «Farmen kjendis» som i onsdagens episode.

En opprørt Kjersti velger å flytte ut av storbondehuset og truer med å spolere ukesoppdraget etter at Niklas har kunngjort at han kaster henne ut i tvekamp.

Bakgrunnen er at Niklas mener Kjersti – hans egen hjelper – for egen vinnings skyld lekket fortrolig informasjon til Dorthe Skappel (59) om at han i utgangspunktet hadde tenkt å velge Dorthe til førstekjempe.

– Det var skikkelig ubehagelig, sier Niklas til VG om situasjonen som oppsto.

– Men det var et slags svik og brudd på tillit fra Kjersti. Jeg hadde i utgangspunktet gruet meg til førstekjempevalget, men da jeg fikk servert illojalitet rett i fanget på den måten, så grep jeg sjansen. Men det var skikkelig vondt og vanskelig, sier han.

– Du brukte sterke ord om Kjersti?

– Sa jeg det ikke litt med glimt i øyet, da? Det kom kanskje ikke gjennom på skjermen, svarer Niklas.

STRENG: Niklas Baarli var klar i sitt valg.

Niklas hadde ikke trodd at Kjersti skulle reagere som hun gjorde.

– Det var trist at hun ble lei seg. Jeg håpet kanskje at hun skulle ta det litt bedre. Men jeg mener at argumentet mitt var solid. Mistillit måtte straffes, selv om jeg skjønner at det var et slag i magen.

Kjersti står fast på at hun prøvde å hjelpe Dorthe ved å hinte om hva hun kunne gjøre.

– Jeg ville ikke at hun skulle bli rævkjørt. Men så funket det ikke akkurat sånn jeg hadde tenkt. Jeg endte i stedet opp med å gi Niklas en grunn til å velge meg. Det var klønete. Jeg hadde jo ingenting å vinne på det selv.

– Hva synes du om å bli kalt illojal og Judas?

– Jeg klarer ikke annet enn å le av det nå, men der og da var jeg litt rasende. Det hadde vært rart om jeg ikke skulle klinsje med noen der inne.

FØRSTEKJEMPE: Kjersti Grini etter å ha fått den nedslående beskjeden.

Kjersti forklarer at mye sto på spill inne på gården.

– Ting ble så forsterket, og ingen ville hjem. Jeg er glad for at det kommer tydelig frem på TV hvor intenst det var.

I sinne flyttet hun altså ut av storbondekåken og lot Niklas og Ingrid Simensen (28) bli igjen alene.

– Der skulle jeg faen ikke være et sekund mer. Jeg trengte å føle meg litt tryggere, sier en leende Kjersti til VG.

TRØSTET: Øyunn Krogh og Ingrid Simensen klemmer en gråtende Dorthe Skappel.

Niklas likte ikke å lyve til Kjersti da han sa at han ikke kom til å velge henne. Han kaller det en hvit løgn.

– Jeg hadde blitt glad i Kjersti, så det var utrolig leit at hun ikke klarte å holde på hemmelighetene.

Kjersti på sin side sier at hun selv spilte lite.

– Men man får jo ikke stukket av. Det føltes som å være med på Detektimen live.

HJELPERE: Kjersti Grini og Ingrid Simensen var Niklas Baarlis støttespillere denne uken. Her er de i storbondehuset.

Både Kjersti og Niklas får reaksjoner fra seerne, på godt og vondt. Kjersti har lang erfaring med det.

– Jeg tar ikke av når folk er fornøyd, og jeg graver meg ikke ned når folk er misfornøyd. Men det er gøy at folk engasjerer seg, mener hun.

Niklas synes det er trist at mange opplever kommentarene og vitsene hans som ondsinnet og vonde.

– Det var bare ment som sleivspark, og det ga jeg til meg selv også. Jeg er ikke ute etter å ta noen, men jeg ser at mengden kan være litt overveldende.

I sosiale medier har mange påpekt at Niklas får mye plass i programmet.

– Jeg er litt forbauset selv også, for jeg hadde ikke forventet at jeg skulle dominere så mye. Men det er hyggelig at produsentene synes jeg lager god TV.

UBEHAG: Ingrid Simensen legger ikke skjul på at den dårlige stemningen tæret på.

Dorthe synes førstekjempevalget er «grusomt» og gråter på TV. Dramatikken ble også veldig mye for Ingrid, som sier til VG at hun bevisst prøvde å styre unna.

– Det fremstår på TV som om du lyver til Kjersti når du sier du ikke visste om valget?

– Niklas fortalte hva Kjersti hadde gjort, og at han lekte med tanken på å velge henne. Men han hadde på ingen måte bestemt seg da han snakket med meg. Jeg fikk aldri vite hvem Niklas skulle velge. Han skånet vel meg fra å vite, fordi han visste jeg ville være utsatt som andrekjempe, sier Ingrid.

Kjersti sier onsdag at «det kun er én mann som skal på markedet», og at han ikke skal ha med seg penger. På spørsmål fra VG om hun da hadde bestemt å velge Ingrid til andrekjempe, svarer Kjersti at hun ordla seg i raseri.

– Jeg bestemte meg først dagen etter.

Selv om Kjersti mener hun ble spilt ut på sidelinjen uten å vite hva som foregikk, så presiserer hun at alle har god tone i dag.

Dorthe Skappel har ikke besvart VGs henvendelser.

