TV-YNDLING: Jon Snow, spilt av Kit Harington i suksesserien «Game of Thrones»

Jon Snow får egen TV-serie

HBO jobber med en «Game of Thrones»-spin-off med rollefiguren Jon Snow i sentrum.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det melder Variety, som sier de har fått nyheten bekreftet.

Prosjektet er i en tidlig fase, men Kit Harington (35) har ifølge nettstedet sagt ja til å gjør reprise i rollen som Jon Snow.

Handlingen finner altså sted i tidsrommet etter den prisbelønnede serien, som rundet av i 2019 etter åtte sesonger.

Selv om Jon Snow og ulven hans Ghost i den aller siste episoden rømte inn Haunted Forest utenfor Westeros, har verden altså ikke sett det siste av ham.

Jon Snow var en av «GOT» s mest populære skikkelser. Fansen fortvilte da han «døde» i siste episode av sesong fem. Desto større var gleden da han dukket opp igjen i sesong seks.

Kit Harington ble nominert til to Emmy-priser for sin innsats. På privaten er Harington gift med «Game of Thrones»-motspiller Rose Leslie (35), og i år ble de foreldre for første gang.

HBO er bare to måneder unna premieren på en annen «Game of Thrones»-spin-off – nemlig «House of the Dragon». Den slippes 21. august.

«House of the Dragon» utspiller seg i motsetning til den andre 200 år før handlingen i originalserien.