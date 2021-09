FARMEN: Produksjonsselskapet Strix som står bak «Farmen».

«Farmen»-produksjonen kastet ut av hotell: − Vi er reddet av vanlige folk

Daglig leder i Strix sier de aldri hadde klart å fortsette «Farmen»-innspillingen uten de lokale. Nå krever de økonomisk kompensasjon fra hotellet etter utkastelsen.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

Torsdag skrev flere medier, inkludert VG, at innspillingen av «Farmen»-finalen sto i fare.

I ti uker har produksjonsselskapet Strix hatt bosted og arbeidssted på Hurdalsjøen hotell for de omkring 60 ansatte som har jobbet med «Farmen»-produksjonen.

De skulle etter planen ha bodd på hotellet i halvannen uke til, men onsdag fikk de beskjed om at de må ut søndag denne uken, på grunn av regjeringssonderingene mellom Ap, Sp og SV.

Regjeringssonderingene har skapt trøbbel for flere – både brudepar og «Farmen»-innspilling. Men nå kan det se ut som at krisen knyttet til sistnevnte er avverget.

– Sånn som det ser ut nå så skal det gå som normalt. Vi er reddet av vanlige folk i Hurdal, sier daglig leder i Strix, Jørgen Hermansen.

Han sier de har opplevd en strøm av telefoner siden nyheten ble kjent.

– Folk ønsker å bidra med storgårder og hybler, og tilbyr overnattinger og fasiliteter. Nå har vi endt opp med en løsning hvor de som trenger å være nærmest innspillingen, bor lokalt i Hurdal, mens den andre delen flytter til et hotell i en annen kommune.

– Klart brudd

Direktør for Hurdalsjøen hotell, Pål Gjerstad, skriver i en sms til VG at de har stor forståelse for at dette er uheldig for gjestene.

– Vi beklager ulempene det medfører, men politiets klare anbefaling var at hotellet måtte stenges av for andre gjester av sikkerhetsmessige grunner. Vi gjør alt vi kan for å hjelpe gjestene våre som har havnet i denne vanskelige situasjonen. Så langt vi kan prøver vi å finne gode alternativer i nærheten. Når det gjelder denne kunden har vi funnet et godt alternativ som de har takket ja til.

Aps kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen har uttalt til VG at partiet er lei seg for situasjonen, og har vist til at de måtte følge politiets råd om å holde hotellet nedstengt av sikkerhetsmessige grunner.

Hermansen sier han har forståelse for at hotellet er i en vanskelig situasjon, men at det har medført ulemper.

– I går sa du at dere opplevde dette som et brudd på avtalen dere hadde med hotellet. Er dette noe dere kommer til å følge opp?

– Utkastelsen fra Hurdalsjøen hotell er et klart brudd på vår kontrakt, og det er naturlig at dette får et etterspill i form av økonomiske kompensasjoner. Detaljene i dette er vi i dialog med hotellet om, sier han.

– Rørende

Hermansen er imponert over hvordan folk i staben hans det siste døgnet har brettet opp ermene og kastet seg rundt.

– Det er viktig for meg å takke de lokale, og en omstillingsdyktig stab. Det engasjementet vi har opplevd siden i går er rørende. Vi hadde aldri klart å fortsette å lage «Farmen» uten de lokale.

Torsdag var Hermansen bekymret for hvilke konsekvenser dette kunne ha for innspillingen, men foreløpig har det altså ikke være noen.

– Men dette er jo en prosess som er under arbeid. Målet er at de på gården ikke skal merke dette, de skal fortsette å leve i boblen.

– Tror du det er sannsynlig at dette kan få konsekvenser for innspillingen nå?

– Det blir å spekulere, men dette skjedde jo så plutselig, og vi står midt i det. Vi har jo en arbeidsmiljølov å forholde oss til så hvis man setter det på spissen så kan jo all reisetid influere arbeidstiden vår. Men vi er ikke der ennå.

Se video – en av «Farmen»-deltagerne blir spesielt lagt merke til: