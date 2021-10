HYLLER OG ADVARER: Leo Ajkic ønsker å få frem begge sider av rusmedaljen i sin nye serie.

Leo Ajkic med ny NRK-serie: − Rus kan være jævlig digg

I den nye serien «Rus» ønsker programlederen å fokusere også på de positive sidene ved rusmidler. Han tar sine egne erfaringer med cannabis inn i programmet.

Thomas Talseth

Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er ikke så ofte vi tør å snakke om de positive sidene, og de positive sidene kan jo være akkurat de som er grunnen til at folk har valgt rus, sier Ajkic i en av seriens fem episoder.

– Og det er at rus kan være jævlig digg.

I «Rus» har 37-åringen møtt alt fra hardtfestende russ til Kripos og foreldrene til en 21-åring som døde av fentanyloverdose .

I serien, som slippes 18. oktober, blir man også kjent med en relativt ung mann på rehabilitering for kokain, og en annen ung mann som falt fem etasjer og ble skadet for livet etter en kveld hvor han nådde 2,4 i alkoholpromille.

Man møter også to unge kvinner som bruker henholdsvis fleinsopp og cannabis og gjør det klart at de ikke opplever sine rusvaner som problematiske.

– Det er ikke sånn at all bruk av cannabis er misbruk, sier Ajkic i forbindelse med den sistnevnte.

– Mange gjør som Malin og lever helt vanlige liv. Det er bare at de digger joint mer enn de digger vin.

RUSS OG RUS: I serien ser man russ innta kokain på fest.

Både i serien og overfor VG understreker Ajkic at han også advarer mot effekter cannabis kan ha. Han trekker frem at de som har anlegg for psykose bør være spesielt forsiktige.

– Eller hvis du er veldig ung og bruker det mye, så kan det påvirke hjernens utvikling, har jeg hørt.

Dømt for besittelse

Ajkic fikk selv merke hva omgang med ulovlige rusmidler kan føre til, da han i 2009 ble pågrepet med et parti cannabis, noe som kom frem i et VG-intervju i 2014.

I 2010 ble han idømt samfunnsstraff for forholdet. Senere samme år begynte han å jobbe for NRK, hvor han ble fulltidsansatt i 2011.

– Men jeg sa jo i fra til NRK, i stedet for å vente på at det skulle bli funnet ut.

HOS PSYKOLOGEN: Leo Ajkic i samtale med Kari Lossius om hans eget forhold til rusmidler.

Han sier nå at det var viktig for ham å få frem sine egne erfaringer i «Rus».

– Ja, for jeg lager ikke skremselspropaganda. Så det hjelper ikke å si «nei jeg har aldri prøvd det, og ikke prøv det du heller», for det har ikke fungert så langt. For at folk skal kunne snakke og være åpne, og hvis foreldre skal kunne dele sine erfaringer med sine barn, ville jeg sette et eksempel med å si ja, jeg har gjort det.

Ajkic sier også at han aldri har prøvd andre illegale rusmidler. Han begrunner det med at han tror han er lett disponert for avhengighet.

– Jeg fikk aldri lyst til å prøve sterkere stoffer, og det er fordi jeg kjenner meg selv. Hvis jeg hadde prøvd visse ting kunne jeg fått problemer med visse ting.

– Ment for å skremme

Målet med «Rus» er ifølge Ajkic å få til en bedre debatt rundt temaet.

– Det er gjerne noe som skiller generasjoner, se bare på hvordan foreldre og ungdom har blitt bedre til å snakke om sex, slik var det ikke før. Samtaler om rus har ikke fungert for folk flest – vi gjør det, men vi snakker ikke om det.

I serien vektlegger han åpenhet og trygghet.

– Hvis du kommer i trøbbel med rus er det viktig at du kan ta den telefonen hjem.

RULLER MED RUSSEN: Leo Ajkic sammen med jenter fra russebussen «Bergencity». Ingen av disse inntar ulovlige rusmidler i serien. Fra venstre: Lene, Julie, Vilde, Andrea, Pia, Ajkic, Emma, Nora, Lara og Kaja.

Han minner om at rus er noe som foregår i de fleste aldersgrupper, men er ikke fornøyd med hvordan tematikken kommuniseres til ungdom.

Ajkic viser til at han selv manglet en god serie om rus da han var yngre.

– Det var én time på skolen, som mest var ment for å skremme. På den andre siden var det vennene mine som bare fortalte hvor gøy det var. Sannheten er jo begge deler, det er både godt og vondt ved rus.

Diggere

Programlederen mener at det er vanlig å tenke at folk som ruser seg har eller har hatt problemer av noe slag.

– Man tenker at de har hatt det jævlig, men det kan hende at bare rusen er diggere enn det andre som foregår rundt dem. Mens andre bare synes det er diggere å være med venner, eller de har andre alternativer.

Mange tør ikke å innrømme at det er gøy med rus, mener Ajkic.

– De svarer gjerne om press, vanskelige tider i livet, men man må tørre å innrømme at man vil ha det gøy. De fleste av oss går det jo bra med, og de fleste fester ender bra. Det er viktig å vise de delene også.

Samtidig er det ikke mangel på rusproblemer i «Rus». Særlig fokus er det på 21-åringen som i 2020 ble en av 324 ofre for overdose i Norge, det høyeste tallet siden 2001.

Ajkic mener at gutten hadde utrolig uflaks med pillen han tok, og døde av.

– Det kunne egentlig skjedd hvem som helst. Stor ære til foreldrene hans, som deler historien sin. De er jo en ressurssterk familie som kommer fra det vi ser på som et godt hjem, som viser at det kan skje hvem som helst. De kunne bare valgt å holde kjeft. Dette kan være med på å bidra til at det ikke skjer med andre.

Viser kokainbruk

I seriens første episode besøker han russefester, og på en av dem kan man se noen av deltagerne sniffe kokain.

– Vi vil gjenspeile norsk virkelighet, og dette foregår på vanlige russefester.

– Hvordan blir man trygg, etter hva du har lært av arbeidet med serien?

– Gode folk rundt deg er det aller viktigste. Viktigere enn økonomi, hvor god jobb foreldrene dine har eller hvor stort soverom du har. For ikke å komme i trøbbel, for å velge andre og sunne ting – men også for å komme deg ut av trøbbel hvis du havner i det.

– Hvor trygg er man egentlig når man inntar rusmidler fra et svart marked, selv om man har bra folk rundt seg?

– Vi viser jo det når vi er hos Kripos, at selv MDMA kan inneholde fentanyl. Så lenge det kjøpes ulovlig, vet du ikke hva du får i deg.

– Vil du si at serien slår et slag for legalisering og regulert marked for rusmidler?

– Nei, den gjør ikke det. Den viser at ungdom gjør en del ting, enten det er lovlig eller ulovlig så er det perioder hvor de ikke bryr seg. Men når det er ulovlig er det en del ekstra farer ved det som de må tenke på. Vi sier ikke at dette må bli lovlig.

– Hva tenker dere om hva slags påvirkning denne serien kan ha på unge seere?

– At de tenker litt over hva de gjør når de skal feste, når de skal ut og utforske verden.

– Tror du noen kan bli fristet til å teste noe de ellers ikke ville gjort når de har sett serien?

– Absolutt ikke. Det er mer enn nok andre ting i samfunnet som normaliserer rusbruk, gjennom serier og filmer, for eksempel. Som jointrøyking i «Skam». Man ser rus uten at folk snakker om det en gang, som en naturlig del av bildet, som en ting folk gjør. Vi glorifiserer ingen rus her i det hele tatt.