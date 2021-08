UTMATTET: William Peterson som spiller en av hovedrollene i den nye TV-serien «CSI Vegas», ble fredag lagt inn på sykehus som en følge av utmattelse etter lange og tøffe innspillingsdager. Her med kollega Marg Helgenberger som hadde en rolle i den første «CSI»-serien.

CSI-stjerne innlagt på sykehus

William Peterson ble fredag lagt inn på sykehus på grunn av utmattelse etter lange og tøffe innspillingsdager.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det skriver ET.

68 åringen som spiller i «CSI Vegas» ble innlagt fredag og har tilbrakt helgen på sykehus som en følge av utmattelse, får nettstedet bekreftet. Innspillingen av TV-serien ble avbrutt tidligere enn planlagt da Peterson følte seg uvel.

les også Slutt for «CSI» etter 15 år på skjermen

– Han er rett og slett utslitt etter lange innspillingsdager de siste 12 ukene, opplyser en representant for produksjonsselskapet til ET.

William Peterson som ble innlagt på sykehus med ambulanse, er nå skrevet ut igjen og på bedringens vei, skriver nettstedet videre.

CSC-serien hadde premiere så tidlig som i oktober 2000. Det hele startet med nettopp «CSI: Crime Scene Investigations» i Las Vegas. Ingen trodde serien skulle bli en så stor suksess som den ble. Senere har flere spin-off-serier dukket opp med handlinger i både Miami og New York.

I 2015 var det imidlertid slutt for CSI, men i mars i år ble det kjent at det var klart for innspilling av oppfølgeren «CSI Vegas». Da ble det også kjent at Peterson som også var med i de første ni av seriens 15 sesonger og 365 episoder i perioden 2000 til 2015, gjør comeback i rollen som Gil Grissom.

les også TV-stjernen John Callahan døde brått

En av de andre gamle traverne som også er med i oppfølgerserien er Jorja Fox i rollen som Sara Sidle. Fox har for øvrig vært med i alle sesongene i rollen som forsker Sara Sidle. I starten hadde hun liten tro på at serien kom til å overleve, og uttalte i 2015 at hun var sikker på at serien kom til å avsluttes etter en sesong.