SKJEBNEØYEBLIKK: F.v.: Heine Totland, Sophie Elise Isachsen, Marna Haugen, Øyunn Krogh, Isak Dreyer og Kjersti Grini.

Tre nye ut av «Farmen kjendis»: − Var drittlei

Vinneren av «MasterChef» røk ut i matlagingskonkurransen. – Jeg burde kanskje røkt pølsene, sier Heine Totland i dag.

Publisert: Nå nettopp

Kjersti Grini (50), Sophie Elise (27) og Heine Totland (51) ble snytt for semifinaleplass i «Farmen kjendis».

– De to tingene jeg var desidert best på, øksekast og matlaging, var de to tingene jeg feilet på, sier Heine Totland om exiten onsdag kveld.

Men han er ikke sur.

– Nei, jeg var drittlei på det tidspunktet, sier han.

– Jeg er egentlig ikke en konkurransefyr. Selv om jeg mener at mine pølser var skikkelig gode, så må jeg bare gratulere Øyunn da hennes ble mottatt bedre. Jeg tenker jo i dag at jeg kanskje burde røkt pølsene, for eksempel, men det var helt greit. Øyunn var også mye mer vinnerambisiøs enn meg.

UTE: Sophie Elise Isachsen, Kjersti Grini og Heine Totland før de innså at slaget var tapt.

Totland beskriver seg som en blid og omgjengelig «hippie», som aller helst ville ha god stemning. Bare to ganger i sitt liv har han kjent på skikkelig konkurranseinstinkt.

– Det var i «MasterChef» i 2015 – og da lagde vi ikke pølser – og i tvekampen mot Adam, sier han.

«Hippie-Heine»

I tvekampen som ble vist søndag, sa Totland at hans hovedmål var å ramme Øyunn Krogh (25) på verst måte ved å sende ut hennes bestevenn Adam Ezzari (23). Det klarte han.

– Vi er alle veldig gode venner i dag, altså, men det er fortsatt fryktelig gøy å se på TV, og å se hvor lei seg Øyunn ble. Det var skikkelig «wow, nå står jeg midt i dramaet – jeg – som bare vil ha det hyggelig og fint».

MATENTUSIAST: Heine Totland i onsdagens siste kamp.

Noe av det Totland er mest fornøyd med, er at han har fått vise seg som tøff. Spesielt etter tvekampen, da han falt ned to meter.

– Jeg er ikke en sånn HMS-fyr, men en som hopper ned fra scenen hele tiden og spiller under to tonn med hengende lys uten hjelm. Den tvekampen ville jeg likevel ikke vært foruten. Jeg føler meg litt tøffere, ellers hadde jeg vært han på gården som bare lagde mat og sånt, sier han.

– Det er kult å være tøffere enn «Norges tøffeste»- Isak også. Han kan hverken vise til tvekamp eller «Farmen»-skade!

Men det var vondt. Totland mistenker at han fikk hjernerystelse, men han skjulte smertene for «Farmen»-legen.

– Jeg ville ikke bli sendt hjem.

Nå har han bare et lite arr på benet, men han gikk lenge med sår på nesa.

SKADE: – Dro rett på turne i Nord-Norge, og så sånn ut. Haha, skriver Heine Totland i en tekstmelding om «Farmen»-skaden sin.

Totland tar det altså ikke tungt å ryke ut.

– Jeg var så motivert for å reise. Sengetøyet var det samme hele tiden, dyrene var borte, og det var kun gjøkeredet igjen. Sophie og jeg dro rett til hotellbaren da vi kom ut. Vi dusjet ikke engang. Jeg tror aldri produksjonen har sett en lykkeligere mann enn meg der. Vi drakk øl, spiste krepsesuppe og bare koste oss.

Tsunamien

Turbulensen på «Farmen»-gården er uansett ingenting mot det virkelige dramaet Heine opplevde i 2004, da han og familien havnet midt i tsunamien i Indiahavet.

Totland og kona, musiker Silje Nergaard (55), var på ferie med barna i Thailand. På spørsmål om hendelsen har preget livet hans, svarer en alvorlig Totland:

– Ja, litt. Å oppleve noe sånt er utrolig vanskelig å forklare. Det er absurd å være i en sånn trygg situasjon, og så kommer havet og tar deg. Jeg tenker mye på det når jeg er med Karla.

DATTER: Heine på en selfie med Karla.

Datteren Karla var bare halvannet år gammel på det tidspunktet. Totland måtte løpe inn til bungalowen hun lå i da bølgen kom.

– Det var to eller tre sekunder fra jeg tok Karla til vi ble skylt gjennom veggen, du kan ikke komme nærmere noe som ... Jeg klarer nesten ikke snakke om det, forteller han.

– Så det påvirker meg på den måten at når jeg snakker om det, så drømmer jeg fort masse om det. Det sitter veldig dypt i meg. Men samtidig, å ha vært der og opplevd at det gikk bra, er jo et slags privilegium.

– Savnet du familien under «Farmen»?

– Det er jeg veldig vant til. Jeg savnet jo barna veldig, men det er et sirkus, vet du. Vi har levd i unntakstilstand i 25 år med konserter, turneer og alt.

UTE: Heine og Sophie Elise etter exiten.

Sophie Elise Isachsen var også klar for å reise.

– Det gikk helt fint å ryke. Jeg hadde aldri lyst til å vinne men heller lære mye om meg selv, noe jeg gjorde. Jeg fikk så mye fint ut av oppholdet at det føltes som en seier i seg selv, sier influenceren, som innledet en romanse på gården.

KOKKEKAMP: Kjersti Grini kom hit, men ikke lenger.

Kjersti Grini syntes derimot det var surt å ryke.

– Men bare i noen sekunder. Jeg hadde ikke sett eller snakket med ungene mine på halvannen måned, så jeg fikk det fort veldig travelt med FaceTime og å komme meg hjem.

– Angrer ikke

Grini har skapt furore på gården, både ved å bruke N-ordet og å drikke seg snydens på smuglersprit.

– Jeg angrer ikke på noe. «Farmen» har gitt meg mye, både stor tro på meg selv og mange ideer om hvorfor livet i 2022 ikke er så lett.

– Hvilke ideer?

– I dag handler det i altfor stor grad om å ha det behagelig og lett. Det er altfor mange fristelser på alle kanter, og alltid noe «på» i så mange kanaler. Vi ender opp med å bruke masse tid og energi på ting som gir lite annet enn dårlig samvittighet.

Grini mener at det å jobbe hardt, utfordre seg selv og kjenne på mestring og takknemlighet, er mangelvare i 2022.

– Vi stresser likevel fra det ene til det andre. I 1922 skjedde ingenting hvis man ikke selv tok et aktivt valg om å gjøre noe.

Håndballegenden saget seg i hånden under en av onsdagens styrkeprøver.

– Da såret ble stripset, gikk det helt fint. Men jeg har arr fortsatt.