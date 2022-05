Feirer ett år som edru etter tilbakefall

Gravide Kelly Osbourne (37) la fredag ut et Instagram-innlegg der hun hyller sitt nye, rusfrie liv.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Hvis du hadde fortalt meg for 365 dager siden at jeg ville være edru, lykkelig og i fred med å bli mamma, ville jeg ha ledd deg rett opp i ansiktet, skriver Osbourne i innlegget.

TV-personligheten, som er datter av programleder Sharon og musikeren Ozzy Osbourne – annonserte tidligere i mai at hun er gravid med sitt første barn.

I oktober, da hun feiret fem måneders-merket som edru, la hun også ut en jubelmelding:

– Jeg er fylt av så mye takknemlighet at det er nesten overveldende, skrev hun da.

Saken ble først omtalt av People Magazine.

Champagne-sprekk

Osbourne røpet i fjor vår at hun hadde hatt et tilbakefall etter nær fire år uten alkohol og rusmidler. Tilbakefallet skjedde under pandemien da hun var alene ved et svømmebasseng.

– Jeg så denne kvinnen og mannen hennes som hadde et glass champagne og det så hyggelig ut, forklarte Osbourne i Facebook Watch-talkshowet «Red Table Talk» i fjor sommer.

– Jeg tenkte: Å, det kan jeg også gjøre. Dagen etterpå tok jeg to glass. Og dagen etter der igjen var det flasker.

– Ønsker å være den beste versjonen

Ifølge seg selv er Osbourne en skapdranker, men hun er fast bestemt på å bryte sirkelen.

– Jeg ønsker å være den beste versjonen av meg selv, for min familie og kjæresten min og venner og det var jeg ikke. Jeg var så langt fra det som man kan komme, har hun tidligere uttalt.

Før hun ble rusfri var Osbourne flere ganger innlagt for avvenning. I biografien «There Is No F**king Secret: Letters From a Badass Bitch» fra 2017 åpnet hun opp om livet sitt – inkludert rusavhengigheten.

Se VGTVs intervju med en åpenhjertig Kelly Osbourne fra 2014: