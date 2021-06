PÅ TUR: Trond Fausa Aurvåg (48), Jon Øigarden (49), musiker Amanda Delara (23), musiker Lars-Lillo Stenberg (58), kokk Lise Finckenhagen (44) og skuespiller Emilie Skolmen (28) på seiltur over Atlanteren. Foto: Fredrik Holst

Seks kjendiser seilte over Atlanterhavet: − Først var jeg redd for at jeg skulle dø

Til høsten kan du se blant andre Emilie Skolmen, Jon Øigarden og Amanda Delara krysse Atlanterhavet i seilbåt – uten å kunne seile.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg brukte lang tid på å bestemme meg, men jeg har ikke angret et eneste sekund. Jeg elsket hver dag, sier skuespiller og komiker Emilie Skolmen.

Denne våren har man kunnet se henne i situasjonskomedien «Basic Bitch» hvor hun spiller den bortskjemte jenta Madeleine.

Til høsten vises en helt annen side av 28-åringen. Da sender discovery+ den nye realityserien «Over Atlanteren», hvor Skolmen og fem andre norske kjendiser er på seiltur over Atlanterhavet.

PUSTEPAUSE: Deltagerne var tre timer på vakt og seks timer av døgnet rundt. Her nyter Emilie Skolmen utsikten. Foto: Discovery

Skolmen: – Redd for at jeg skulle dø

Ruten går fra Lanzarote til Sint Maarten og er på hele 3200 nautiske mil.

I tillegg til Emilie Skolmen er skuespiller Jon Øigarden (49), musiker Lars-Lillo Stenberg (58), kokk Lise Finckenhagen (44), musiker Amanda Delara (23) og skuespiller Trond Fausa Aurvåg (48) med.

Innspillingen foregikk i april, og ingen av dem hadde noe særlig med seilerfaring fra før.

– Først var jeg redd for at jeg skulle dø. Så ble jeg redd for det psykiske ved å være ute på havet uten mulighet for retrett, forteller Skolmen som er ærlig om at hun sliter med klaustrofobi.

Det var ikke bare fryd og gammen for «Exit»-skuespiller Jon Øigarden heller.

ENORME KREFTER: Jon Øigarden innså hvor liten man er når man er ute på havet, og hvor enorme krefter man har rundt seg. Foto: Discovery

Øigarden: – Innimellom var det uutholdelig

– Jeg kjente på hele følelsesregisteret. Det var spennende, monotont, vakkert, deilig, og frustrerende, sier han.

For Øigarden var det alle de små tingene som dukket opp underveis som var mest utfordrende.

– Jeg syntes det var klaustrofobisk å sove nede i båten, så jeg la meg først på dekk. Og bare det å lage kaffe tar kjempelang tid.

– Innimellom var det uutholdelig. Når du titter ut er det likt, og det er hav hav hav. Man tenker «Hva er jeg med på?» Men så kommer det en slags åpenbaring, man innfinner seg med situasjonen og så får man følelsen av at «Dette er fantastisk», forteller han.

Dette var noe Skolmen også kjente på. Hun beskriver det å være i ett med naturen som utrolig.

– Det var virkelig helt spesielt å se delfiner svømme rundt oss. Og stjernehimmelen på natten var noe av det mest ekstreme jeg har sett, forteller hun.

UNIK OPPLEVELSE: Skuespiller og komiker Emilie Skolmen er glad for at hun turte å gå utenfor komfortsonen og bli med på seiltur. Foto: Discovery

Romantisk med Lars-Lillo Stenberg

Om bord måtte de lære seg hvordan de skulle håndtere båten, og hvordan de kunne jobbe best mulig sammen som et team.

– Man blir jo en liten familie, for vi har bare hverandre. Det ble fine, spesielle vennskap, sier Skolmen og innrømmer at det overrasket henne.

– Jeg liker selv å velge når jeg skal være sosial, men en stor del av det som gjorde turen så fin var menneskene.

På spørsmål om hvordan det var å henge med en betydelig eldre gjeng enn henne selv, svarer Skolmen:

– Ofte henger man med sitt eget lille ekkokammer. Det å få være sammen med mennesker i så forskjellige aldrer og innfallsvinkler var veldig gøy.

Det stemmer også Jon Øigarden i.

I tillegg trekker han frem kveldene hvor Lars-Lillo Stenberg tok frem gitaren og spilte musikk som spesielt fine.

– Det var jo fantastisk. Det var toppen av så romantisk som det kunne bli, humrer han.

PÅ VAKT: Jon Øigarden på vakt på seilbåten som tok han og fem andre kjendiser over Atlanteren. Foto: Discovery

Det var et større mannskap om bord på turen for å sørge for at sikkerheten var ivaretatt.

– Sikkerheten om bord er ivaretatt av profesjonelle seilere, med kaptein Thomas Nilsson i spissen. Han er en av Norges mest profilerte og meritterte seilere. Thomas har med seg sin høyre hånd, «watch captain» Christian Løken, samt to profesjonelle seilere med utallige atlanterhavskrysninger bak seg. I tillegg er det en lege med på hele overfarten, sier Magnus Vatn, programdirektør i Discovery Networks.