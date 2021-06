KÅRET VINNERPARET: Guri Solberg og hennes dommere i Sommerhytta på TV2 kåret en vinner i kveld, men ved en feiltagelse ble navnet til vinnerparet blåst i en annonse på Finn.no tidligere på kvelden, før programstart. Foto: Espen Solli

Røpet vinnerne av TV 2s «Sommerhytta» før programmet

Vinnerne ble kåret klokken 21 torsdag kveld, men allerede ved 18-tiden lå gratulasjonene ute i en hytteannonse.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

«Vinneren av Sommerhytta 2021 er nå kåret. Vi gratulerer (navnet på vinnerparet) for flott innsats, og ønsker dem velkomne som hytteeiere i Mjøsli Hytte- og naturpark», sto det i annonsen til hytte- og naturparken på Finn.no som ble publisert flere timer før finalen torsdag kveld.

Mjøsli fjernet den raskt da de ble gjort oppmerksom på tabben.

Tormod Tvinnereid i Mjøsli Hytte- og naturpark ønsker ikke å si noe om blemmen til VG og henviser til TV 2 for kommentar. Likevel var Tvinnereid kjapt ute med å beklage hendelsen overfor vedkommende som tipset hytte- og naturparken:

«Tusen takk for at du sa fra. Det er selvsagt ikke bra at jeg trykket feil når jeg redigerte annonsen», skriver han tilbake.

NB! Ikke les videre om du har tenkt å se finalen på opptak eller TV2 Play!

Under kan du se annonsen som raskt ble fjernet:

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, sier hendelsen er lei.

– Det er selvsagt uheldig at denne annonsen ble publisert på Finn.no før vinneren var kåret. Så får vi bare håpe at det var få eller ingen seere som fikk dette med seg før Veronica og Knut ble utropt til vinnere på TV 2 i kveld, sier Dahl til VG.

For ordens skyld; det var altså far og datter – Kurt og Veronica Rasmussen – som vant sin egenbygde hytte i kveld!