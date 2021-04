TESLA 1896: De tekniske innfallene i «The Nevers» er elektriske, ikke dampbaserte. Foto: HBO

TV-anmeldelse «The Nevers»: Lite damp, mye tåke

Josh Whedons HBO-serie er på ingen måte steampunk-svaret på «Game of Thrones».

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«The Nevers»

Amerikansk science fiction-serie i ti deler

Med: Laura Donnelly, Ann Skelly, Olivia Williams, James Norton, Tom Riley m.fl.

Skapt av: Joss Whedon

Premiere på HBO Nordic mandag 12. april

I bunnen av «The Nevers» er det en veldig original… vel… god... hm... Det er i alle fall en idé.

En solformørkelse på slutten av 1800-tallet berører kvinner slik at de får superkrefter. Tre år senere er de samlet i et eget hus i London og betraktes av omverdenen med mistenksomhet.

Spesielt menn.

Et nydelig bilde på en brytningstid da kvinner hadde alle mulige sosiale begrensninger, mens de klemte seg inn i korsett og ventet på at allmenn stemmerett for kvinner i Storbritannia skulle bli innført.

Her er de i stedet både større, sterkere, smartere og kjappere enn gamle gubber som samles i lukkede rom og diskuterer.

FEST OG SUPERKREFTER: Amalia True (Laura Donnelly) og Penance Adair (Ann Skelly) driver et hjem for kvinner med superkrefter. Her på fest. Foto: HBO

I disse ører høres konseptet ut som om Charles Dickens skulle skrevet Doctor Who. Eller Alan Moore skulle nytenkt Jane Austen.

Det er altså Joss Whedon som står bak.

Jepp, mannen fra «Buffy», «Firefly», de første to «Avengersfilmene» og den forrige versjonen av «Justice League». Mer kjent det siste året for bøllete og direkte uspiselige oppførsel og holdninger på settene sine.

Noe som har gjort at han har trukket seg ut/blitt presset ut av denne produksjonen. Muligens av bransjen for godt. Om så er, er dessverre dette et mindre solid farvel enn man skulle trodd på papiret.

Whedon har skrudd sammen X-women for viktoriansk tid. Med de samme grunnelementene som i hans tidligere serier: Sterke kvinnelige karakterer, et samfunn som kanskje ikke er helt som det fremstår ved første blikk, og en begeistring for den magiske realismen.

HVOR BLE HANDLINGEN AV?: Flere av skuespillerne leter etter meningen i fortellingen. Her søker de oppover mot himmelen. Foto: HBO

I løpet av de fire episodene som har vært tilgjengelig for anmeldere, bygges et univers som mer enn smaker av steampunk. Det både ser og føles usedvanlig godt ut. Amalia True (Laura Donnelly) og Penance Adair (Ann Skelly) driver en kombinasjon av Miss Peregrines hjem for merkverdige barn og Charles Xavier sin skole for mutanter. Penance Adairs elektrisitetsbaserte oppfinnelser er spesielt imponerende, selv om de ikke alltid virker like godt som tenkt.

I motsetning til for eksempel Neil Gaimans «1602» som plasserer reelle Marvel-figurer i en tilsvarende situasjon, er utfordringen med «The Nevers» at fortellingen ikke helt klarer å finne retningen i sin egen tåke. Den roter med for mange karakterer, noen passe uklare sidemotiver og en spenningskurve som ikke klarer å følge opp den gode pilotepisoden.

Etter fire episoder kan det fremstå som en konspiratorisk dypstatsproblematikk er det som resten av sesongen skal hvile på. Sånn sett føles det like mye som den 15 år gamle NBC-serien «Heroes».

Det er generelt mye «minner om» blandet med en drøm om å få disse tankene til å henge sammen. Håpet til undertegnede er at den nye showrunneren Philippa Goslett kan få fram den gode serien som ligger og ulmer i bunnen her.

Men jeg ville ikke lagt for mye damp i at «The Nevers» kommer seg til en andre sesong.

Anmelderen har sett fire episoder.