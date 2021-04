NYE EVENTYR: Martin Freeman som Bilbo Baggins/Lommelun i «Hobbiten». De nye serien utspiller seg flere tusen år før dette. Foto: WARNER BROS / AFP

Hevder «Ringenes Herre»-serien blir «den største noensinne»

Turistsjefen på New Zealand røper at første sesong av den kommende «Ringenes Herre»-serien på Amazon vil koste nær 4 milliarder kroner.

Til sammenligning kostet «Game of Thrones» rundt 850 millioner kroner per sesong, ifølge Hollywood Reporter.

Det var Stuart Nash, minister for økonomisk utvikling og turisme på New Zealand, som oppga tallene på «Morning Report» fredag.

Nash snakket om insentivordningen på New Zealand: Det at produksjonsselskaper kan få refundert en del av kostnadene om de velger å spille inn hele eller deler av filmen eller serien i landet.

Innspillingen av serien startet utenfor Auckland i februar i fjor, men ble i likhet med flere andre storproduksjoner satt på vent da pandemien kom i mars. Den har likevel antatt premiere senere i år.

– Dette er fantastisk, det er det virkelig ... dette blir den største TV-serien noen gang laget, sa ministeren.

– Det jeg kan si er at Amazon kommer til å bruke rundt 650 millioner på første sesong alene.

650 millioner newzealandske dollar tilsvarer rett i underkant av 4 milliarder kroner.

New Zealand har lenge hatt turisme til blant annet filmsettet «Hobbitun» ved Matamata, der deler av filmene ble spilt inn.

EKSTERIØR: Dette er utsiden av Bilbo Baggins' (Bilbo Lommeluns) og etter hvert Frodos hus i Hobbitun.

Ifølge Deadline skal Amazon i 2017 ha betalt nærmere 250 millioner amerikanske dollar for de globale rettighetene til serien, som skal gjelder flere sesonger og eventuelle avleggerserier.

Allerede da anslo Hollywood Reporter at «The Lord of the Rings» kunne bli den første TV-serien noensinne til å koste over én milliard dollar totalt, eller over ti milliarder norske kroner, når den er ferdigstilt med spesialeffekter.

Om hver sesong skal koste rundt 4 milliarder, kan spådommen fort gå i oppfyllelse. Men Hollywood Reporter understreker at første sesong av fantasyserier ofte er dyrest fordi de medfører mange oppstart-kostnader til å bygge sett, lage kostymer og rekvisitter.

Dyreste noensinne

Så langt regnes «Game of Thrones» som den dyreste TV-serien. I starten kostet hver episode rundt 5 millioner dollar, men siste sesong var summen økt til rundt 15 millioner, ifølge Guardian. Anslaget for hele serien er på 630 millioner dollar – rundt 5,3 milliarder kroner.

Britiske «The Crown» regnes som den nest dyreste med estimert totalkostnader på 260 million dollar – rundt 2,2 milliarder, og «The Mandalorian» er tippet på tredjeplass med en prislapp på rundt 15 millioner per episode og totalsum anslått til 240 millioner dollar.

Den offisielle beskrivelsen av «Ringenes Herre»-serien er at den finner sted tusenvis av år før handlingen i J.R.R. Tolkiens «Hobbiten» og «Ringenes herre», og at det også her vil dreie seg om å kjempe mot gjenoppstandelsen av en ond kraft i Midgard.