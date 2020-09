MER LIKELØNN: BBC-ledelsen jobber for mer likelønn blant kanalens stjerner. Dermed fikk Zoe Ball ti millioner mer i året. Foto: Yui Mok / PA Wire

Fikk ti millioner i lønnsøkning over natten

BBC-programlederen Zoe Ball fikk en lønnsøkning på ti millioner kroner over natten - uten at hun hadde bedt om det.

Samtidig måtte Gary Lineker, den tidligere fotballstjernen som leder «Match of the day»-sendingene, gå med på en lønnsnedgang i størrelsesordsen fire millioner kroner.

Det er BBC og Daily Mail som skriver dette.

Zoe Ball leder frokost-showet på BBCs Radio 2 og med den siste lønnsøkningen er hun dermed BBCs best betalte programleder med en årslønn på godt over 13 millioner kroner.

Ifølge Daily Mail kommer den store lønnsøkningen som en del av statskanalens arbeid for å minske lønnsforskjellene mellom organiasjonens kvinnelige og mannlige programledere.

– Zoe er en av de aller beste programlederne vi har - og hun samler over åtte millioner lyttere hver dag. Jeg synes absolutt at vi får valuta for pengene, sier BBC-sjef Tim Davie om lønnsøkningen.

