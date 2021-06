TV-VENNER: F.v.: Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow og Courteney Cox i «Friends: The Reunion». David Schwimmer er ikke med på bildet. Foto: Warner Bros. / HBO

Jennifer Aniston om «Friends»-gjenforening: − En knyttneve i hjertet

Jennifer Aniston (52) var ikke forberedt på å bli så overveldet av følelser.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Den ferske gjenforeningen er andre gang på de 17 årene som har gått siden «Friends» ble tatt av lufta, hvor alle seks skuespillerne var samlet på likt.

Alle som har sett HBO-dokumentaren, har fått med seg at gjensynet var følelsesladet.

– Det var en knyttneve i hjertet på en måte, sier Aniston til Gayle Kings radioprogram «In the House» på SiriusXM om programmet, som hadde premiere i forrige uke.

– Jeg tror det føltes sånn for oss alle. Til og med Courtney (Cox (56), red, anm.) fikk vi tårer ut av, legger Aniston til.

Aniston mener at hele gjengen, som også inkluderer Lisa Kudrow (57), Matthew Perry (51), Matt LeBlanc (53) og David Schwimmer (54), hadde en «naiv tilnærming» til dokumentaren.

Ikke minst var ingen av dem forberedt på at TV-studio skulle se identisk ut som det gjorde da de forlot det i 2004.

Aniston, som spilte rollen som Rachel Green, beskriver gjensynet med TV-settet som om tiden hadde stått stille, eller at de reiste tilbake i tid.

– Og det føles både deilig og hjerteskjærende, sier stjernen, som begynte å gråte straks hun kom inn i de gamle lokalene.

– Vi romantiserte det hele. Men du må huske på at vi ikke vi ikke hadde vært der siden finalen, sier Aniston til King og utbroderer hvor spesielt det var for alle den gangen å ta avskjed med noe de egentlig ikke ønsket å ta avskjed med.

Hun presiserer imidlertid at de innså at tiden var inne for å runde av.

Aniston har spilt i en rekke filmer siden «Friends» var over. For tiden er hun aktuell i TV-serien «The Morning Show».

I dokumentaren røpet for øvrig Aniston og Schwimmer at de hadde en ekte flørt på gang under innspillingen.

«Friends» gikk på lufta første gang i 1994 og rundet av ti år senere.