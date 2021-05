FENGSELSFOTO: Bill Cosby, her med munnbind rundt halsen, på det ferskeste bildet fra fengselet – i september i fjor. Foto: PDOC /Reuters

Derfor slipper ikke Bill Cosby ut på prøve

Retten i Pennsylvania mener det er gode grunner for ikke å la Bill Cosby (83) slippe ut fra fengselet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ifølge CNN har den delen av rettsvesenet som behandler søknader om prøveløslatelse, gitt den tidligere så berømte TV-stjernen avslag.

Cosby ble i september 2018 dømt til mellom tre til ti år i fengsel for å ha dopet ned og misbrukt Andrea Constand i 2004. Etter å ha fått forkynt dommen, ble han umiddelbart ført til Pennsylvania State Prison for å sone.

Retten begrunner avslaget på søknaden om prøveløslatelse med at Cosby ikke har kommet med en god nok plan for hvordan han vil forholde seg under en prøveløslatelse.

DØMT: Bill Cosby, her like før dommen falt i Pennsylvania i 2018. Foto: Matt Slocum / AP

I et brev datert 11. mai, som CNN har fått innsyn i, står det at Kriminalomsorgen har frarådet å løslate Cosby.

Det skal være en tungtveiende grunn til at retten landet på sin beslutning.

I brevet står det også at retten vil ta en ny vurdering vil ta en ny vurdering på et senere tidspunkt. Cosby må da – om han skal ha håp om å slippe ut – kunne vise til at han har gjennomført behandlingsprogram for sexforbrytere og et program for voldsforebygging.

Så langt har han ikke vært villig til det.

Cosby må også kunne skilte med plettfri vandel under soningen.

Andrew Wyatt, talsperson for Cosby, sier til CNN at avslaget ikke er overraskende for hans klient, familien for øvrig og forsvarsapparatet.

– Cosby har konsekvent hevdet sin uskyld og vil fortsette med å nekte for at beskyldningene er sanne, sier Wyatt, som legger til at det «ikke foreligger fnugg av bevis».

Talspersonen legger til at Cosby, som også har søkt om å få hele saken behandlet på nytt, håper å få gjennomslag for nettopp det – i Høyesterett i delstaten Pennsylvania.

Cosby fikk innvilget ankebehandling i fjor sommer.

Etter at dommen falt forsikret den falmede TV-stjernen at han aldri kommer til å si unnskyld.

– Dersom det på et tidspunkt vil bli vurdert om jeg skal løslates på prøve, kommer jeg ikke til å vise noen form for anger eller beklage en forbrytelse jeg ikke har begått, uttalte 83-åringen.

Rundt 60 kvinner har stått fram og anklaget 83-åringen for overgrep, men de øvrige forholdene er foreldet og kan ikke straffeforfølges. Andrea Constands sak er den eneste Cosby er blitt tiltalt for.

Den første rettssaken – i 2017 – ble annullert fordi juryen ikke kom til enighet. Påtalemyndigheten reiste dermed ny sak.

Under rettssaken beskrev Constand hvordan komikeren forgrep seg på henne etter å ha gitt henne tre blå piller som lammet henne. Selv hevder Cosby at kvinnen samtykket til sex.

Cosby har hele tiden fått full støtte fra kona, Camille Cosby (77).

Cosby startet karrieren som standupkomiker på klubber rundt om i USA og ble tidligere betraktet som en av verdens mest folkekjære stjerner – og et ikon innen komedie.

Han ga ut en rekke komikeralbum, og markerte seg i 1965 som den første fargede skuespilleren i et TV-drama («I Spy») – noe som resulterte i en rekke priser. Flere andre TV-suksesser fulgte, deriblant barne-TV. Aller mest kjent er «The Cosby Show», som gikk fra 1984–1992.